Нападение на Иран стало ударом для немецкой дипломатии, считает эксперт

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран стало ударом по дипломатической стратегии Германии в отношении иранской ядерной программы, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
"Германия вместе с Францией и Британией активно участвовала в переговорных форматах по иранской ядерной программе. Провал этой программы - это удар по той дипломатической стратегии, которой Германия придерживалась последние десятилетия", - заявил он в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Британия, Франция и Германия совместным заявлением призвали к возобновлению переговоров, лидеры стран подчеркнули, что не участвовали в ударах по Ирану, но находятся в тесном контакте со своими международными партнерами.