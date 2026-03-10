Рейтинг@Mail.ru
16:17 10.03.2026 (обновлено: 16:25 10.03.2026)
Нападение на Иран стало ударом для немецкой дипломатии, считает эксперт
Нападение на Иран стало ударом для немецкой дипломатии, считает эксперт
в мире, иран, сша, германия, владислав белов, российская академия наук, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Германия, Владислав Белов, Российская академия наук, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран стало ударом по дипломатической стратегии Германии в отношении иранской ядерной программы, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
"Германия вместе с Францией и Британией активно участвовала в переговорных форматах по иранской ядерной программе. Провал этой программы - это удар по той дипломатической стратегии, которой Германия придерживалась последние десятилетия", - заявил он в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Британия, Франция и Германия совместным заявлением призвали к возобновлению переговоров, лидеры стран подчеркнули, что не участвовали в ударах по Ирану, но находятся в тесном контакте со своими международными партнерами.
Хегсет рассказал, каким должно быть послевоенное будущее Ирана
