15:30 10.03.2026 (обновлено: 15:35 10.03.2026)
Войскам стало проще атаковать военные базы Израиля, заявил Акраминия
Войскам стало проще атаковать военные базы Израиля, заявил Акраминия
в мире, иран, хайфа, али хаменеи, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Хайфа, Али Хаменеи, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Иранским военным стало проще наносить удары по базам Израиля благодаря уничтожению израильских радиолокационных систем, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
"Важная часть радиолокационных возможностей противника была уничтожена, атаковать военные базы... в Хайфе стало легче", - говорится в заявлении Акраминии, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Ранее иранские военные уже отмечали, что поражать цели стало значительно проще в связи с уничтожением радиолокационных систем в Израиле.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
