ВОЗ оказывает поддержку властям Ирана после ударов по нефтехранилищам

ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения оказывает поддержку властям Ирана на фоне крайне опасных для здоровья и экологии последствий ударов по нефтехранилищам, заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмейер.
"В Иране осадки, смешанные с токсичными загрязняющими веществами, чрезвычайно опасны, обладают сильными кислотными свойствами и могут вызвать химические ожоги кожи и серьезное повреждение легких. ВОЗ внимательно следит за ситуацией и оказывает поддержку властям, предоставляя рекомендации в области общественного здравоохранения для защиты населения и снижения рисков воздействия", - сказал он на брифинге в Женеве.
Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам в ночь на 8 марта. Иранский Красный полумесяц после этого предупредил население о возможных кислотных дождях из-за попадания в атмосферу ядовитых соединений. Корреспондент РИА Новости в Тегеране наблюдал в тот день густой черный дым над городом.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.