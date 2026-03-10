Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ оказывает поддержку властям Ирана после ударов по нефтехранилищам - РИА Новости, 10.03.2026
14:36 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/iran-2079702158.html
ВОЗ оказывает поддержку властям Ирана после ударов по нефтехранилищам
ВОЗ оказывает поддержку властям Ирана после ударов по нефтехранилищам - РИА Новости, 10.03.2026
ВОЗ оказывает поддержку властям Ирана после ударов по нефтехранилищам
Всемирная организация здравоохранения оказывает поддержку властям Ирана на фоне крайне опасных для здоровья и экологии последствий ударов по нефтехранилищам,... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:36:00+03:00
2026-03-10T14:36:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
амир саид иравани
али хаменеи
воз
оон
в мире, иран, тегеран (город), сша, амир саид иравани, али хаменеи, воз, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Амир Саид Иравани, Али Хаменеи, ВОЗ, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВОЗ оказывает поддержку властям Ирана после ударов по нефтехранилищам

Линдмейер: ВОЗ оказывает поддержку Ирану на фоне ударов по нефтехранилищам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 мар – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения оказывает поддержку властям Ирана на фоне крайне опасных для здоровья и экологии последствий ударов по нефтехранилищам, заявил официальный представитель организации Кристиан Линдмейер.
Иране осадки, смешанные с токсичными загрязняющими веществами, чрезвычайно опасны, обладают сильными кислотными свойствами и могут вызвать химические ожоги кожи и серьезное повреждение легких. ВОЗ внимательно следит за ситуацией и оказывает поддержку властям, предоставляя рекомендации в области общественного здравоохранения для защиты населения и снижения рисков воздействия", - сказал он на брифинге в Женеве.
Дым на месте взрыва в Ливане - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ВОЗ получила данные об использовании ЦАХАЛ снарядов с фосфором в Ливане
Вчера, 13:38
Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам в ночь на 8 марта. Иранский Красный полумесяц после этого предупредил население о возможных кислотных дождях из-за попадания в атмосферу ядовитых соединений. Корреспондент РИА Новости в Тегеране наблюдал в тот день густой черный дым над городом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Власти Ирана заявили о стабилизации после ударов по нефтехранилищам
Вчера, 11:00
 
