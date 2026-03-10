В Ингушетии мать четырех детей подозревают в серии мошенничеств

НАЛЬЧИК, 10 мар – РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии возбудили восьмое уголовное дело в отношении местной жительницы - матери четырех детей, которую подозревают в совершении серии мошенничеств на территории Северного Кавказа, сообщили в региональном МВД.
"В Ингушетии сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Сунженский" задержали 27-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве. Женщина, воспитывающая четверых несовершеннолетних детей, уже проходит фигуранткой по семи уголовным делам, связанным с хищением чужого имущества путем обмана", - говорится в сообщении.
По данным полиции, одно из уголовных дел в отношении нее по 20 эпизодам с общим ущербом в размере более 2,2 миллиона рублей уже направили в суд. Обвиняемая действовала на территории Ингушетии, Дагестана и Чечни, похищая у местных жителей под различными предлогами ювелирные изделия. В одном из случаев она похитила бриллиантовое ожерелье стоимостью более 900 тысяч рублей, а в последний раз продала через интернет несуществующий смартфон.