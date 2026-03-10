В Ингушетии мать четырех детей подозревают в серии мошенничеств

НАЛЬЧИК, 10 мар – РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии возбудили восьмое уголовное дело в отношении местной жительницы - матери четырех детей, которую подозревают в совершении серии мошенничеств на территории Северного Кавказа, сообщили в региональном МВД.