Инфантино назвал сборную Испании одним из фаворитов чемпионата мира

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что считает сборную Испании одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира 2026 года.
"Чемпионат мира будет фантастическим, феноменальным, в США, Мексике и Канаде ожидается беспрецедентный ажиотаж. За четыре недели у нас было более 500 миллионов заявок на билеты. Это впечатляет. Он будет успешным. Нас ждет нечто грандиозное. Это больше, чем турнир, это больше, чем спортивное соревнование, это что-то социальное, ради чего мир замрет, чтобы просто посмотреть. Испания - один из фаворитов турнира. Мы уже знаем силу сборной Испании. Первый номер рейтинга ФИФА обязан быть фаворитом чемпионата мира", - заявил Инфантино в интервью As.
Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года. "Красная фурия" на предстоящем турнире сыграет в группе H вместе с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде. На последнем чемпионате мира, который прошел в 2022 году в Катаре, испанцы проиграли команде Марокко на стадии 1/8 финала.