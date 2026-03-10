Рейтинг@Mail.ru
Инфантино назвал сборную Испании одним из фаворитов чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
13:14 10.03.2026 (обновлено: 13:24 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/infantino-2079679621.html
Инфантино назвал сборную Испании одним из фаворитов чемпионата мира
2026-03-10T13:14:00+03:00
2026-03-10T13:24:00+03:00
спорт
испания
сша
канада
джанни инфантино
международная федерация футбола (фифа)
чемпионат мира по футболу 2026
испания
сша
канада
спорт, испания, сша, канада, джанни инфантино, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Спорт, Испания, США, Канада, Джанни Инфантино, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
Инфантино назвал сборную Испании одним из фаворитов чемпионата мира

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что считает сборную Испании одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира 2026 года.
Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Он продлится с 11 июня по 19 июля.
"Чемпионат мира будет фантастическим, феноменальным, в США, Мексике и Канаде ожидается беспрецедентный ажиотаж. За четыре недели у нас было более 500 миллионов заявок на билеты. Это впечатляет. Он будет успешным. Нас ждет нечто грандиозное. Это больше, чем турнир, это больше, чем спортивное соревнование, это что-то социальное, ради чего мир замрет, чтобы просто посмотреть. Испания - один из фаворитов турнира. Мы уже знаем силу сборной Испании. Первый номер рейтинга ФИФА обязан быть фаворитом чемпионата мира", - заявил Инфантино в интервью As.
Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года. "Красная фурия" на предстоящем турнире сыграет в группе H вместе с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде. На последнем чемпионате мира, который прошел в 2022 году в Катаре, испанцы проиграли команде Марокко на стадии 1/8 финала.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Сборная Ирака попросила ФИФА перенести стыковой матч ЧМ-2026 в Мексике
9 марта, 11:38
 
СпортИспанияСШАКанадаДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Чемпионат мира по футболу 2026
 
