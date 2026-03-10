Рейтинг@Mail.ru
Hyundai зарегистрировал новый товарный знак в России - РИА Новости, 10.03.2026
23:24 10.03.2026
Hyundai зарегистрировал новый товарный знак в России
Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России бренд кроссовера Kona, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 10.03.2026
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России бренд кроссовера Kona, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в июле 2024 года, Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей под этим товарным знаком в России.
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в конце 2023 года сообщил о решении продать автомобильный завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Сделка была закрыта в начале 2024 года, при этом Hyundai заявляла о сохранении за собой возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
РоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Hyundai MotorАГРЭкономика
 
 
