Hyundai зарегистрировал новый товарный знак в России
Hyundai зарегистрировал новый товарный знак в России
Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России бренд кроссовера Kona, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:24:00+03:00
Hyundai зарегистрировал новый товарный знак в России
РИА Новости: Hyundai зарегистрировал товарный знак Kona в России