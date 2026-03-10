https://ria.ru/20260310/gusev-2079810323.html
Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в Брянске
Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в Брянске
Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семьям погибших в Брянске и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. РИА Новости, 10.03.2026
