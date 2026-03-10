Рейтинг@Mail.ru
Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в Брянске - РИА Новости, 10.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 10.03.2026
Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в Брянске
Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в Брянске - РИА Новости, 10.03.2026
Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в Брянске
Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семьям погибших в Брянске и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. РИА Новости, 10.03.2026
Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в Брянске

Гусев выразил соболезнования семьям погибших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Воронежской области Александр Гусев
Губернатор Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семьям погибших в Брянске и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Большая трагедия в Брянске: в результате украинского ракетного удара погибли шесть мирных жителей, 37 человек получили ранения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв этой террористической атаки, своему коллеге – губернатору области Александру Богомазу, всем брянцам. От имени воронежцев желаю вам стойкости и сил. Скорейшего выздоровления – пострадавшим", - написал Гусев в своём Telegram-канале.
Губернатор Алесандр Гусев заверил, что Воронеж готов оказать поддержу жителям Брянской области.
Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. Предварительно, шесть человек погибли, ещё 37 пострадали. По данным Минздрава РФ, 35 раненных доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Москалькова призвала жестко отреагировать на удар Киева по Брянску
Специальная военная операция на УкраинеБрянскБрянская областьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Александр Богомаз
 
 
