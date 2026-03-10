Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в Брянске

Во вторник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ракетном ударе по Брянску. Предварительно, шесть человек погибли, ещё 37 пострадали. По данным Минздрава РФ, 35 раненных доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии.