Гросси назвал АЭС "Аккую" важным шагом для будущего Турции

ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Турция продвигается в реализации своей программы атомной энергетики, при этом АЭС "Аккую" является важным шагом для энергетического будущего страны, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Турция продвигается вперед со своей программой развития атомной энергетики, и АЭС "Аккую " представляет собой важный шаг для энергетического будущего страны. Я вновь подтвердил министру энергетики Турции на Саммите по атомной энергетике 2026 года готовность МАГАТЭ поддерживать Турцию по мере продвижения ее ядерных планов безопасным и надежным образом, включая возможные будущие малые модульные реакторы", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х

Глава МАГАТЭ добавил, что в ходе его встречи с турецким министром они также обсудили важность финансирования ядерной энергетики, в том числе со стороны международных финансовых институтов.

Ранее генеральный директор госкорпорации " Росатом Алексей Лихачев заявлял, что работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую. Позднее временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов сообщил, что первый энергоблок станции практически готов, строительство остальных продолжается.