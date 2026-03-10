Рейтинг@Mail.ru
Гросси назвал АЭС "Аккую" важным шагом для будущего Турции - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/grossi-2079776631.html
Гросси назвал АЭС "Аккую" важным шагом для будущего Турции
Гросси назвал АЭС "Аккую" важным шагом для будущего Турции - РИА Новости, 10.03.2026
Гросси назвал АЭС "Аккую" важным шагом для будущего Турции
Турция продвигается в реализации своей программы атомной энергетики, при этом АЭС "Аккую" является важным шагом для энергетического будущего страны, заявил... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:42:00+03:00
2026-03-10T18:42:00+03:00
в мире
турция
россия
рафаэль гросси
алексей лихачев
аэс "аккую"
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077917893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_484bc2f0232514fb2585106669c13490.jpg
https://ria.ru/20260207/turtsija-2072843990.html
https://ria.ru/20260310/grossi-2079732268.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077917893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c1c48b8839761801c62593bbbb3127c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, рафаэль гросси, алексей лихачев, аэс "аккую", магатэ
В мире, Турция, Россия, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", МАГАТЭ
Гросси назвал АЭС "Аккую" важным шагом для будущего Турции

Гросси назвал АЭС «Аккую» важным шагом для энергетического будущего Турции

© REUTERS / Lisa LeutnerГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Lisa Leutner
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Турция продвигается в реализации своей программы атомной энергетики, при этом АЭС "Аккую" является важным шагом для энергетического будущего страны, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Турция продвигается вперед со своей программой развития атомной энергетики, и АЭС "Аккую" представляет собой важный шаг для энергетического будущего страны. Я вновь подтвердил министру энергетики Турции на Саммите по атомной энергетике 2026 года готовность МАГАТЭ поддерживать Турцию по мере продвижения ее ядерных планов безопасным и надежным образом, включая возможные будущие малые модульные реакторы", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Дипломат рассказал о ходе строительства первого реактора АЭС "Аккую"
7 февраля, 06:33
Глава МАГАТЭ добавил, что в ходе его встречи с турецким министром они также обсудили важность финансирования ядерной энергетики, в том числе со стороны международных финансовых институтов.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял, что работы перед пуском первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции вышли на финишную прямую. Позднее временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов сообщил, что первый энергоблок станции практически готов, строительство остальных продолжается.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
У МАГАТЭ пока нет контакта с Ираном после атак США и Израиля, заявил Гросси
Вчера, 16:17
 
В миреТурцияРоссияРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала