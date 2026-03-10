Рейтинг@Mail.ru
У МАГАТЭ пока нет контакта с Ираном после атак США и Израиля, заявил Гросси - РИА Новости, 10.03.2026
16:17 10.03.2026 (обновлено: 17:15 10.03.2026)
У МАГАТЭ пока нет контакта с Ираном после атак США и Израиля, заявил Гросси
У МАГАТЭ пока нет контакта с Ираном после атак США и Израиля, заявил Гросси

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. У Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока нет контакта с ядерными регуляторами Ирана после начала атак США и Израиля в конце февраля, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
"С начала атак в выходные 28 февраля у нас не было контакта с ядерными властями страны", - сказал Гросси в эфире телевизионного новостного канала Франции France 24.
При этом он отметил, что МАГАТЭ внимательно следит за развитием ситуации вокруг ядерных объектов Ирана. По его словам, несмотря на отсутствие прямого контакта с иранскими регуляторами, у агентства есть другие способы оценки происходящего.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Удары США и Израиля не повредили хранилище урана в Исфахане, заявил Гросси
9 марта, 19:43
 
