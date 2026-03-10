Рейтинг@Mail.ru
В МАГАТЭ анонсировали визит Гросси в Россию - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 10.03.2026 (обновлено: 13:48 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/grossi-2079685565.html
В МАГАТЭ анонсировали визит Гросси в Россию
В МАГАТЭ анонсировали визит Гросси в Россию - РИА Новости, 10.03.2026
В МАГАТЭ анонсировали визит Гросси в Россию
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию на этой неделе, подтвердили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:39:00+03:00
2026-03-10T13:48:00+03:00
россия
магатэ
рафаэль гросси
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077917893_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_484bc2f0232514fb2585106669c13490.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078292104.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077917893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c1c48b8839761801c62593bbbb3127c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магатэ, рафаэль гросси, в мире
Россия, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, В мире
В МАГАТЭ анонсировали визит Гросси в Россию

РИА Новости: Гросси планирует посетить Россию на этой неделе

© REUTERS / Lisa LeutnerГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс конференции в Вене
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс конференции в Вене - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Lisa Leutner
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс конференции в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 10 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию на этой неделе, подтвердили РИА Новости в агентстве.
"Да", - сообщил представитель агентства РИА Новости, отвечая на вопрос о планируемом визите Гросси в Россию на этой неделе.
Других подробностей о планируемом визите в агентстве не привели.
Ранее Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Ульянов рассказал о реакции МАГАТЭ на удары по Ирану
3 марта, 19:21
 
РоссияМАГАТЭРафаэль ГроссиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала