В МАГАТЭ анонсировали визит Гросси в Россию
В МАГАТЭ анонсировали визит Гросси в Россию
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию на этой неделе, подтвердили РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2026
В МАГАТЭ анонсировали визит Гросси в Россию
РИА Новости: Гросси планирует посетить Россию на этой неделе