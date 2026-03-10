Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины
04:08 10.03.2026
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины
2026-03-10T04:08:00+03:00
2026-03-10T04:08:00+03:00
общество
россия
ростовская область
ненецкий автономный округ
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
справедливая россия
россия
ростовская область
ненецкий автономный округ
РИА Новости
Новости
общество, россия, ростовская область, ненецкий автономный округ, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф, справедливая россия
Общество, Россия, Ростовская область, Ненецкий автономный округ, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Справедливая Россия
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины

Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили разрешить многодетным семьям тратить средства материнского капитала на покупку нового отечественного автомобиля.
Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Предлагается закрепить приобретение автомобиля в качестве меры дополнительной государственной поддержки семей, имеющих детей и соответствующего направления распоряжения средствами материнского (семейного) капитала", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что проектом предлагается ввести дополнительную меру соцподдержки семей с двумя и более детьми и разрешить им направлять средства маткапитала для покрытия части расходов на приобретение нового российского автомобиля.
"Машина для многодетной семьи - это не роскошь, а очень нужное и принципиально важное средство передвижения. Родителям нужно решать множество бытовых вопросов: возить детей в школу, секции, кружки, детские сады, в поликлиники, больницы, театры, музеи или организовывать совместный отдых. Везде нужен автомобиль, и без него в современной жизни очень сложно", - считает он.
Лидер партии отметил, что законопроект "Справедливой России" подготовлен с учетом длительной дискуссии по вопросу использования маткапитала.
"Мы предусмотрели риски нецелевого использования средств и нарушения имущественных прав детей. Указали в законопроекте, что автомобиль должен приобретаться в общую собственность детей. А если родители продадут его в течение трёх лет, то средства маткапитала нужно будет вернуть государству", – рассказал Миронов, подчеркнув, что стоимость транспорта, согласно законопроекту, не должна превышать двух миллионов рублей, а двигатель – не более 125 лошадиных сил.
Такое он добавил, что в некоторых субъектах РФ семьи с детьми могут тратить средства регионального маткапитала на покупку автомобиля.
Такая возможность, по словам политика, есть у жителей Ростовской области, Ненецкого автономного округа, Республик Бурятия, Саха (Якутия), а в Калининградской области на средства регионального маткапитала можно приобретать более широкий перечень товаров длительного пользования: не только автомобили, но и мебель, и бытовую технику.
"Таким образом, региональные власти подтвердили обоснованность расширение использования маткапитала, и точно такое же решение нужно принимать на федеральном уровне", - подытожил Миронов.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
