"Прозевал старт": паралимпиец Голубков о невыходе в полуфинал спринта
Лыжные гонки
 
13:48 10.03.2026
"Прозевал старт": паралимпиец Голубков о невыходе в полуфинал спринта
"Прозевал старт": паралимпиец Голубков о невыходе в полуфинал спринта
Российский лыжник Иван Голубков заявил РИА Новости, что допустил техническую ошибку на старте квалификации спринтерской гонки на зимних Паралимпийских играх
лыжные гонки
спорт
паралимпийские игры
https://ria.ru/20260309/voronchikhina-2079531681.html
2026
спорт, паралимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Паралимпийские игры
"Прозевал старт": паралимпиец Голубков о невыходе в полуфинал спринта

Лыжник Голубков допустил ошибку на старте квалификации спринта на Паралимпиаде

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИван Голубков
Иван Голубков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иван Голубков. Архивное фото
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Иван Голубков заявил РИА Новости, что допустил техническую ошибку на старте квалификации спринтерской гонки на зимних Паралимпийских играх 2026 года.
В квалификации Голубков, выступающий в классе LW11.5 (спортсмены с существенными нарушениями функций ног), преодолел трассу за 2 минуты 22,44 секунды и не попал в топ-12, необходимый для прохода в следующий раунд.
"К сожалению, прозевал свой старт. Думал, что каждый стартует через 30 секунд, а оказалось - через 15 секунд. Я допустил ошибку, проглядел этот момент. На международных стартах то 15 секунд, то 30, поэтому так произошло. Что случилось, то случилось, ничего не сделаешь. Завтра гонка на 10 км, надеюсь, покажу хороший результат", - сказал Голубков.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36
 
Лыжные гонки, Спорт, Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
