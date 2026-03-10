https://ria.ru/20260310/golubkov-2079689021.html
"Прозевал старт": паралимпиец Голубков о невыходе в полуфинал спринта
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Иван Голубков заявил РИА Новости, что допустил техническую ошибку на старте квалификации спринтерской гонки на зимних Паралимпийских играх 2026 года.
В квалификации Голубков, выступающий в классе LW11.5 (спортсмены с существенными нарушениями функций ног), преодолел трассу за 2 минуты 22,44 секунды и не попал в топ-12, необходимый для прохода в следующий раунд.
"К сожалению, прозевал свой старт. Думал, что каждый стартует через 30 секунд, а оказалось - через 15 секунд. Я допустил ошибку, проглядел этот момент. На международных стартах то 15 секунд, то 30, поэтому так произошло. Что случилось, то случилось, ничего не сделаешь. Завтра гонка на 10 км, надеюсь, покажу хороший результат", - сказал Голубков.