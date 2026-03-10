https://ria.ru/20260310/golubkov-2079663116.html
Российский лыжник не смог выйти в полуфинал в спринте на Паралимпиаде
Российский лыжник Иван Голубков не смог пройти в полуфинал в спринтерской гонке на зимних Паралимпийских играх 2026 года. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T12:18:00+03:00
2026-03-10T12:18:00+03:00
2026-03-10T12:32:00+03:00
кортина-д'ампеццо
спорт
милан
паралимпийский комитет россии (пкр)
кортина-д'ампеццо
милан
Российский лыжник не смог выйти в полуфинал в спринте на Паралимпиаде
