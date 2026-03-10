Рейтинг@Mail.ru
Российский лыжник не смог выйти в полуфинал в спринте на Паралимпиаде
12:18 10.03.2026 (обновлено: 12:32 10.03.2026)
Российский лыжник не смог выйти в полуфинал в спринте на Паралимпиаде
Российский лыжник не смог выйти в полуфинал в спринте на Паралимпиаде

Российский лыжник Голубков не вышел в полуфинал спринта на Паралимпиаде в Италии

Иван Голубков
Иван Голубков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Иван Голубков. Архивное фото
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости. Российский лыжник Иван Голубков не смог пройти в полуфинал в спринтерской гонке на зимних Паралимпийских играх 2026 года.
В квалификации Голубков, выступающий в классе LW 11.5 (спортсмены с существенными нарушениями функций ног), преодолел трассу за 2 минуты 22,44 секунды и не попал в топ-12, что было необходимо для прохода в следующий раунд.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Филипп Шеббо - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Решил посидеть": паралимпиец Шеббо прокомментировал падения
