Российского бронзового призера Олимпиады внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
17:55 10.03.2026 (обновлено: 21:59 10.03.2026)
Российского бронзового призера Олимпиады внесли в базу "Миротворца"
Российского бронзового призера Олимпиады внесли в базу "Миротворца"
2026
© Фото : Федерация гребного спорта РоссииАндрей Глухов
Андрей Глухов - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Федерация гребного спорта России
Андрей Глухов. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский бронзовый призер по гребле Олимпийских игр 1996 года Андрей Глухов был внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Указывается, что Глухова внесли в базу сайта из-за публичной поддержки России, а также из-за якобы покушения на территориальную целостность и суверенитет Украины. Поводом для добавления в базу послужил проведенный им в конце января 2025 года мастер-класс для спортсменов-гребцов в Скадовске Херсонской области.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Дарья Курбонмамадова - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Дзюдоистку Курбонмамадову внесли в базу "Миротворца"
27 декабря 2025, 00:39
 
СпортВокруг спорта
 
