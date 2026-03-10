Российского бронзового призера Олимпиады внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российский бронзовый призер по гребле Олимпийских игр 1996 года Андрей Глухов был внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.

Указывается, что Глухова внесли в базу сайта из-за публичной поддержки России, а также из-за якобы покушения на территориальную целостность и суверенитет Украины. Поводом для добавления в базу послужил проведенный им в конце января 2025 года мастер-класс для спортсменов-гребцов в Скадовске Херсонской области.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.