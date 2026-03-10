https://ria.ru/20260310/germanija-2079729933.html
ФРГ опасается последствий конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт
ФРГ опасается последствий конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт - РИА Новости, 10.03.2026
ФРГ опасается последствий конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт
Германия опасается экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке, особенно в связи с риском перекрытия Суэцкого канала, полагает заместитель директора... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T16:08:00+03:00
2026-03-10T16:08:00+03:00
2026-03-10T16:08:00+03:00
в мире
ближний восток
германия
суэцкий канал
владислав белов
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260310/germaniya-2079040344.html
https://ria.ru/20260309/ssha-2079532133.html
ближний восток
германия
суэцкий канал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, германия, суэцкий канал, владислав белов, российская академия наук
В мире, Ближний Восток, Германия, Суэцкий канал, Владислав Белов, Российская академия наук
ФРГ опасается последствий конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт
Белов: Германия опасается экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке