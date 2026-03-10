Рейтинг@Mail.ru
ФРГ опасается последствий конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт - РИА Новости, 10.03.2026
16:08 10.03.2026
ФРГ опасается последствий конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт
в мире, ближний восток, германия, суэцкий канал, владислав белов, российская академия наук
В мире, Ближний Восток, Германия, Суэцкий канал, Владислав Белов, Российская академия наук
ФРГ опасается последствий конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Германия опасается экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке, особенно в связи с риском перекрытия Суэцкого канала, полагает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
"Пока для немцев страшный сон - это то, что может случиться с Суэцким каналом. Он тоже находится в зоне риска. Если он будет перекрыт, то это будет сильный удар по европейской и немецкой экономике", - заявил он в ходе круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия Сегодня".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Спасет только одно": в Германии забили тревогу из-за Ирана
Вчера, 08:00
Белов подчеркнул, что для Берлина экономические соображения в связи с конфликтом на Ближнем Востоке крайне важны, потому что для Германии как ориентирующейся на экспорт страны приоритетное значение имеют глобальные цепочки поставок и морские транспортные маршруты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Германия не будет ограничивать США в использовании военных баз против Ирана
9 марта, 16:27
 
В миреБлижний ВостокГерманияСуэцкий каналВладислав БеловРоссийская академия наук
 
 
