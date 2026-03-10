Рейтинг@Mail.ru
Названа дата перенесенной из-за мороза игры Первой лиги
Футбол
 
17:45 10.03.2026 (обновлено: 21:59 10.03.2026)
Названа дата перенесенной из-за мороза игры Первой лиги
Названа дата перенесенной из-за мороза игры Первой лиги
Матч 23-го тура Первой лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и воронежским "Факелом" пройдет 1 апреля, сообщается в Telegram-канале воронежской команды. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
первая лига, факел, нефтехимик, спорт
Футбол, Первая лига, Факел, Нефтехимик, Спорт
Названа дата перенесенной из-за мороза игры Первой лиги

Перенесенный матч "Нефтехимика" и "Факела" в Первой лиге пройдёт 1 апреля

© Фото : Футбольный клуб "Нефтехимик" / TelegramФутболисты "Нефтехимика"
Футболисты Нефтехимика - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Футбольный клуб "Нефтехимик" / Telegram
Футболисты "Нефтехимика". Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Матч 23-го тура Первой лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и воронежским "Факелом" пройдет 1 апреля, сообщается в Telegram-канале воронежской команды.
Встреча должна была пройти 8 марта в Нижнекамске, где температура опустилась до минус 19 градусов Цельсия. Футбольная национальная лига (ФНЛ) объявила о переносе матча на резервные даты из-за погодных условий.
«
"Перенесенный матч 23-го тура Первой лиги "Нефтехимик" - "Факел" состоится в Нижнекамске 1 апреля. Время начала матча станет известно позднее", - говорится в сообщении "Факела".
"Факел" с 51 очком лидирует в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Нефтехимик" с 31 баллом занимает девятое место.
Футболисты Волги - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Волга" обыграла "Арсенал" в матче Первой лиги с двумя удалениями
9 марта, 18:59
 
ФутболПервая ЛигаФакелНефтехимикСпорт
 
