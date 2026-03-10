https://ria.ru/20260310/futbol-2079765653.html
Названа дата перенесенной из-за мороза игры Первой лиги
Матч 23-го тура Первой лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и воронежским "Факелом" пройдет 1 апреля, сообщается в Telegram-канале воронежской команды. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
футбол
первая лига
факел
нефтехимик
спорт
