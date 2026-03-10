Во Франции призвали покинуть европейский рынок электроэнергии

ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал Францию покинуть европейский рынок электроэнергии и восстановить национальное ценообразование на нее.
"Франция должна выйти из европейского рынка электроэнергии… Восстановим национальную цену на электроэнергию, основанную на наших производственных затратах, чтобы повысить покупательную способность французов и конкурентоспособность нашей промышленности", - написал Дюпон-Эньян на своей странице в социальной сети Х.
В качестве причины, по которой Парижу следует покинуть европейский рынок электроэнергии, лидер партии "Вставай, Франция" отметил, что этот рынок вынуждает республику полагаться на дорогостоящие и неэффективные источники энергии с переменной выработкой, то есть зависящие от погодных условий, например, ветряные электростанции.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года до 15%.