Во Франции призвали покинуть европейский рынок электроэнергии - РИА Новости, 10.03.2026
21:35 10.03.2026
Во Франции призвали покинуть европейский рынок электроэнергии
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал Францию покинуть европейский рынок электроэнергии и восстановить национальное ценообразование... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T21:35:00+03:00
2026-03-10T21:35:00+03:00
в мире, франция, париж, европа, николя дюпон-эньян, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Франция, Париж, Европа, Николя Дюпон-Эньян, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Во Франции призвали покинуть европейский рынок электроэнергии

Дюпон-Эньян: Парижу надо выйти из европейского рынка электроэнергии

Флаги Франции и Евросоюза. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал Францию покинуть европейский рынок электроэнергии и восстановить национальное ценообразование на нее.
"Франция должна выйти из европейского рынка электроэнергии… Восстановим национальную цену на электроэнергию, основанную на наших производственных затратах, чтобы повысить покупательную способность французов и конкурентоспособность нашей промышленности", - написал Дюпон-Эньян на своей странице в социальной сети Х.
В качестве причины, по которой Парижу следует покинуть европейский рынок электроэнергии, лидер партии "Вставай, Франция" отметил, что этот рынок вынуждает республику полагаться на дорогостоящие и неэффективные источники энергии с переменной выработкой, то есть зависящие от погодных условий, например, ветряные электростанции.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года до 15%.
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Во Франции заявили о возможном использовании стратегических запасов топлива
Вчера, 17:01
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
