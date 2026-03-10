Специалисты показали, как утешают нерпу, найденную на Ладожском озере

Рейтинг@Mail.ru
14:48 10.03.2026 (обновлено: 14:59 10.03.2026)
Вот так специалисты "утешают" спасенную на Ладожском озере новорожденную нерпу. "Новорожденным нерпятам, вроде нашей куркиекской малютки, после кормления обязательно нужно уделить некоторое время чтобы пообщаться, поиграть, почесать и утешить малышку", - рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар – РИА Новости. Фонд друзей балтийской нерпы показал, как специалисты утешают спасенную на Ладожском озере новорожденную нерпу.
"Новорожденным нерпятам, вроде нашей куркиекской малютки, после кормления обязательно нужно уделить некоторое время, чтобы пообщаться, поиграть, почесать и утешить малышку. Одеваться при этом нужно в пусть и старую, но какую-либо домашнюю одежду, так как к казенщине и всяким вашим защитным костюмам кольчатые нерпята относятся очень плохо", - сообщил фонд в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что неравнодушные люди нашли детеныша нерпы 8 марта на льду Ладожского озера в окрестностях поселка Куркиекки. Они сообщили о находке в Фонд друзей балтийской нерпы. Малышку привезли выхаживать в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что нерпа родилась 7 марта, весит всего 3,6 килограмма.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским "Водоканалом". Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино.
