Фицо обсудил с фон дер Ляйен восстановление транзита нефти через Украину - РИА Новости, 10.03.2026
16:37 10.03.2026 (обновлено: 17:13 10.03.2026)
Фицо обсудил с фон дер Ляйен восстановление транзита нефти через Украину
Фицо обсудил с фон дер Ляйен восстановление транзита нефти через Украину
Фицо обсудил с фон дер Ляйен восстановление транзита нефти через Украину

© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 10 мар - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо во вторник сообщил, что обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен необходимость восстановления прокачки российской нефти через Украину.
"У меня была возможность поговорить с председателем Еврокомиссии на темы, которые для Словакии жизненно важны: прежде всего мы говорили о необходимости восстановить транзит российской нефти через территорию Украины в Словакию", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовали на его странице в социальной сети Facebook*.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Орбан назвал позорным ответ Зеленского на призыв восстановить транзит нефти
3 марта, 19:15
Глава правительства заявил, что на полях саммита по атомной энергетики в Париже показал главе ЕК спутниковые снимки, которые подтверждают, что трубопровод "Дружба" на территории Украины не повредили, и речь идет о намеренном одностороннем решении Владимира Зеленского остановить поток нефти.
"Мы сошлись на том, что трубопровод "Дружба" должен быть восстановлен, если он поврежден - мы говорим, что это не так, - то он должен быть отремонтирован", - подчеркнул Фицо.
По словам премьера, Словакия готова предоставить необходимые мощности для ремонтных работ, в Европейская комиссия в случае необходимости - и профинансировать их.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Фицо назвал решение Зеленского по транзиту нефти глупым
8 марта, 11:07
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
