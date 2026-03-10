Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии признали отсутствие российского влияния на Скандинавские страны - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 10.03.2026 (обновлено: 22:21 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/finlyandiya-2079761995.html
В Финляндии признали отсутствие российского влияния на Скандинавские страны
В Финляндии признали отсутствие российского влияния на Скандинавские страны - РИА Новости, 10.03.2026
В Финляндии признали отсутствие российского влияния на Скандинавские страны
Финская полиция безопасности (Supo) в обзоре на 2026 год признала отсутствие влияния и попыток диверсий со стороны России в отношении Финляндии и Скандинавских... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T17:31:00+03:00
2026-03-10T22:21:00+03:00
в мире
финляндия
россия
балтийское море
павел кузнецов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b2e7eff663872d6a9d40171f08d4cb.jpg
https://ria.ru/20260309/evropa-2079396984.html
https://ria.ru/20260216/kuznetsov-2074606388.html
финляндия
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899152_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_86fcdf1735d969a8d34ee7665b5e396b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, балтийское море, павел кузнецов, нато
В мире, Финляндия, Россия, Балтийское море, Павел Кузнецов, НАТО
В Финляндии признали отсутствие российского влияния на Скандинавские страны

Финская полиция безопасности признала отсутствие влияния РФ на Северную Европу

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания МВД в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания МВД в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания МВД в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Финская полиция безопасности (Supo) в обзоре на 2026 год признала отсутствие влияния и попыток диверсий со стороны России в отношении Финляндии и Скандинавских стран.
"Финляндия и Скандинавские страны до сих пор не были объектом российских операций по оказанию влияния, и никаких диверсионных актов против Финляндии не проводилось", — говорится в новом обзоре Supo по безопасности на 2026 год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Эпическая ярость в Европе": у России и США появилась общая цель
9 марта, 08:00
Supo также сообщила, что различные события "легко приписываются России", в связи с чем якобы "российское влияние" на Финляндию "кажется более масштабным, чем оно есть на самом деле".
Власти Финляндии и других стран Северной Европы ранее неоднократно пытались найти "российский след" в инцидентах с повреждениями кабелей в Балтийском море. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что версия о "российском следе" в повреждении кабелей инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Посол Кузнецов: финские власти подогревают в стране военную истерию
16 февраля, 10:00
 
В миреФинляндияРоссияБалтийское мореПавел КузнецовНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала