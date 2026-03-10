В Финляндии признали отсутствие российского влияния на Скандинавские страны

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Финская полиция безопасности (Supo) в обзоре на 2026 год признала отсутствие влияния и попыток диверсий со стороны России в отношении Финляндии и Скандинавских стран.
"Финляндия и Скандинавские страны до сих пор не были объектом российских операций по оказанию влияния, и никаких диверсионных актов против Финляндии не проводилось", — говорится в новом обзоре Supo по безопасности на 2026 год.
Supo также сообщила, что различные события "легко приписываются России", в связи с чем якобы "российское влияние" на Финляндию "кажется более масштабным, чем оно есть на самом деле".
Власти Финляндии и других стран Северной Европы ранее неоднократно пытались найти "российский след" в инцидентах с повреждениями кабелей в Балтийском море. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что версия о "российском следе" в повреждении кабелей инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.
Посол Кузнецов: финские власти подогревают в стране военную истерию
16 февраля, 10:00