На Западе рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Колебания цен на нефть из-за затяжного конфликта в Иране могут стоить президенту США Дональду Трампу и Республиканской партии потери мест в конгрессе, пишет финская газета Ilta-Sanomat.
"Если колебания цен на энергоносители сохранятся, правительство Ирана останется у власти, а вопрос о ликвидации ядерной программы страны останется неясным, Республиканская партия Трампа столкнется с серьезными трудностями на промежуточных выборах в конгресс уже этой осенью", — говорится в материале.
Как считает издание, нервозность на рынке вызвана опасениями эскалации и затяжной войны на фоне усиления ударов по Ирану.
"Война становится все более сложной и затяжной, и ее нельзя разрешить быстрой победой Соединенных Штатов и Израиля", — подытоживает автор.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей. Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что с нынешними рейтингами республиканцы рискуют потерять обе палаты конгресса.