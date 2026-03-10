Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа - РИА Новости, 10.03.2026
04:33 10.03.2026
На Западе рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа
На Западе рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа - РИА Новости, 10.03.2026
На Западе рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа
Колебания цен на нефть из-за затяжного конфликта в Иране могут стоить президенту США Дональду Трампу и Республиканской партии потери мест в конгрессе, пишет... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T04:33:00+03:00
2026-03-10T04:33:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
алексей пушков
совет федерации рф
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Западе рассказали о серьезной угрозе для власти Трампа

Ilta-Sanomat: республиканцам осенью грозит провал на выборах из-за атаки на Иран

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Колебания цен на нефть из-за затяжного конфликта в Иране могут стоить президенту США Дональду Трампу и Республиканской партии потери мест в конгрессе, пишет финская газета Ilta-Sanomat.
"Если колебания цен на энергоносители сохранятся, правительство Ирана останется у власти, а вопрос о ликвидации ядерной программы страны останется неясным, Республиканская партия Трампа столкнется с серьезными трудностями на промежуточных выборах в конгресс уже этой осенью", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: цены на нефть упали после заявления Трампа
01:05
Как считает издание, нервозность на рынке вызвана опасениями эскалации и затяжной войны на фоне усиления ударов по Ирану.
"Война становится все более сложной и затяжной, и ее нельзя разрешить быстрой победой Соединенных Штатов и Израиля", — подытоживает автор.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: у Киева возникли новые проблемы из-за Трампа
01:27
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей. Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что с нынешними рейтингами республиканцы рискуют потерять обе палаты конгресса.
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
СМИ: помощников Трампа застигла врасплох реакция рынка нефти на атаку Ирана
04:10
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
