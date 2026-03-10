Хоккеиста "Старта", получившего резаную рану бедра, перевели в общую палату

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Игрок "Старта" Сергей Филатов, который получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом против красноярского "Енисея", переведен из реанимации в общую палату, сообщается в Telegram-канале нижегородской команды.
В понедельник в Красноярске "Енисей" со счетом 10:5 обыграл "Старт" в матче плей-офф за 5-8-е места. Филатов получил порез после столкновения со своим одноклубником на 29-й минуте встречи. Врачи оперативно наложили жгут и повязку на поврежденную ногу Филатова и увезли его в больницу. Фельдшеры скорой помощи остановили кровотечение и начали восполнять кровопотерю, после чего хоккеист отправился на операцию.
"Игрок ХК "Старт" Сергей Филатов, получивший во вчерашней игре повреждение, переведен из реанимации в общую палату! А сегодня хоккеисты "Енисея" с фруктами и самыми теплыми пожеланиями посетили Сергея в больнице. Это на льду соперники, а в жизни друзья", - говорится в сообщении клуба.