Хоккеиста "Старта", получившего резаную рану бедра, перевели в общую палату

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Игрок "Старта" Сергей Филатов, который получил резаную рану бедра с повреждением артерии в матче чемпионата России по хоккею с мячом против красноярского "Енисея", переведен из реанимации в общую палату, сообщается в Telegram-канале нижегородской команды.

"Игрок ХК "Старт" Сергей Филатов, получивший во вчерашней игре повреждение, переведен из реанимации в общую палату! А сегодня хоккеисты "Енисея" с фруктами и самыми теплыми пожеланиями посетили Сергея в больнице. Это на льду соперники, а в жизни друзья", - говорится в сообщении клуба.