ФИФА снизила бюджет чемпионата мира 2026 года

«

"ФИФА постоянно пересматривает эффективность бюджета, чтобы обеспечить контроль над расходами, чтобы как можно больше доходов можно было инвестировать в развитие футбола по всему миру. Это никого не должно удивлять, поскольку перед всеми нашими турнирами и мероприятиями обычно проводится пересмотр бюджета", - приводит слова представителя ФИФА The Athletic.