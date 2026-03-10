МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) снизила бюджет чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде, более чем на 100 млн долларов, сообщает The Athletic.
В годовом отчете ФИФА за 2024 год был представлен прогнозируемый бюджет на период 2023-2026 годов, согласно которому операционные расходы на проведение чемпионата мира составят 1,12 миллиарда долларов, а общий бюджет, включая призовые и телевизионные операции, - 3,75 миллиарда долларов. Четыре анонимных источника сообщили изданию, что сокращение расходов на чемпионат мира превысило 100 миллионов долларов и вызвало обеспокоенность у некоторых сотрудников ФИФА.
«
"ФИФА постоянно пересматривает эффективность бюджета, чтобы обеспечить контроль над расходами, чтобы как можно больше доходов можно было инвестировать в развитие футбола по всему миру. Это никого не должно удивлять, поскольку перед всеми нашими турнирами и мероприятиями обычно проводится пересмотр бюджета", - приводит слова представителя ФИФА The Athletic.
"Заявления о том, что повышение эффективности бюджета цинично связано с президентскими выборами в ФИФА, являются чистой воды вымыслом", - добавил представитель.