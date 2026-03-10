Рейтинг@Mail.ru
Фетисов назвал паралимпийцев сборной России настоящими героями - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
13:58 10.03.2026
Фетисов назвал паралимпийцев сборной России настоящими героями
Фетисов назвал паралимпийцев сборной России настоящими героями
спорт, россия, италия, вячеслав фетисов, госдума рф, ссср, паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Вячеслав Фетисов, Госдума РФ, СССР, Паралимпийские игры
Фетисов назвал паралимпийцев сборной России настоящими героями

Фетисов: наши паралимпийцы — герои, наконец зазвучал гимн России на Играх

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что выступающие на Играх в Италии паралимпийцы сборной России являются героями.
В понедельник российская горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Песков назвал успехи российских паралимпийцев предметом гордости
Вчера, 12:52
"Поздравляю Варвару, она большая молодец. Наши паралимпийцы - настоящие герои! Слежу, смотрю и радуюсь! Наконец появился наш флаг на международных соревнованиях, исполняется наш гимн в честь победителей - все, как и должно быть. Паралимпийцы для нас - пример того, как можно и нужно взаимодействовать с международными организациями", - сказал Фетисов.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин будет поздравлять российских паралимпийцев, заявил Песков
Вчера, 12:52
 
