https://ria.ru/20260310/evrosoyuz-2079683468.html
Фон дер Ляйен призвала ЕС к сочетанию атомной и возобновляемой энергии
Фон дер Ляйен призвала ЕС к сочетанию атомной и возобновляемой энергии - РИА Новости, 10.03.2026
Фон дер Ляйен призвала ЕС к сочетанию атомной и возобновляемой энергии
ЕС в своей энергетике должен сделать ставку на сочетание атомной и возобновляемой энергии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по атомной РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:31:00+03:00
2026-03-10T13:31:00+03:00
2026-03-10T13:31:00+03:00
в мире
франция
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076498780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39c45f58c77e327394a3605846a9cfb3.jpg
https://ria.ru/20260310/ek-2079679066.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076498780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f03ca0909962ebc58d5fd9f304e524b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Франция, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен призвала ЕС к сочетанию атомной и возобновляемой энергии
Фон дер Ляйен: ЕС сделает ставку на сочетание атомной и возобновляемой энергии