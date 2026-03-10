Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен призвала ЕС к сочетанию атомной и возобновляемой энергии - РИА Новости, 10.03.2026
13:31 10.03.2026
Фон дер Ляйен призвала ЕС к сочетанию атомной и возобновляемой энергии
ЕС в своей энергетике должен сделать ставку на сочетание атомной и возобновляемой энергии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по атомной РИА Новости, 10.03.2026
в мире, франция, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Фон дер Ляйен призвала ЕС к сочетанию атомной и возобновляемой энергии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. ЕС в своей энергетике должен сделать ставку на сочетание атомной и возобновляемой энергии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по атомной энергетике во Франции.
"Наиболее эффективная система сочетает в себе ядерную и возобновляемую энергию и подкрепляется хранением энергии, гибкостью поставщиков и связанными энергосетями", - сказала она.
Ранее она признала, что ЕС полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов, цены слишком завышены.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
