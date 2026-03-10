Фон дер Ляйен призвала ЕС к сочетанию атомной и возобновляемой энергии

БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. ЕС в своей энергетике должен сделать ставку на сочетание атомной и возобновляемой энергии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по атомной энергетике во Франции.

"Наиболее эффективная система сочетает в себе ядерную и возобновляемую энергию и подкрепляется хранением энергии, гибкостью поставщиков и связанными энергосетями", - сказала она.