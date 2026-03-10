МИД Франции призвал ЕК соблюдать полномочия во внешней политике, пишут СМИ

ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейскую комиссию соблюдать свои полномочия во внешней политике согласно компетенции, прописанной в договоре о Европейском союзе, пишет во вторник издание Politico со ссылкой на стенограмму главы МИД, имеющейся в распоряжении издания.