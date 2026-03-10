Рейтинг@Mail.ru
МИД Франции призвал ЕК соблюдать полномочия во внешней политике, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
14:53 10.03.2026
МИД Франции призвал ЕК соблюдать полномочия во внешней политике, пишут СМИ
МИД Франции призвал ЕК соблюдать полномочия во внешней политике, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
МИД Франции призвал ЕК соблюдать полномочия во внешней политике, пишут СМИ
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейскую комиссию соблюдать свои полномочия во внешней политике согласно компетенции, прописанной в... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T14:53:00+03:00
2026-03-10T14:53:00+03:00
в мире
иран
франция
сша
жан-ноэль барро
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
иран
франция
сша
в мире, иран, франция, сша, жан-ноэль барро, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Иран, Франция, США, Жан-Ноэль Барро, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
МИД Франции призвал ЕК соблюдать полномочия во внешней политике, пишут СМИ

Politico: МИД Франции призвал ЕК соблюдать свои полномочия во внешней политике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейскую комиссию соблюдать свои полномочия во внешней политике согласно компетенции, прописанной в договоре о Европейском союзе, пишет во вторник издание Politico со ссылкой на стенограмму главы МИД, имеющейся в распоряжении издания.
Politico в понедельник сообщило, что некоторые страны-участницы Евросоюза оказались недовольны публичной позицией, которую заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по вопросу ближневосточного конфликта, считая, что она своими заявлениями выходит за рамки своего мандата, а также не согласовывает их с правительствами государств интеграционного объединения.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
ЕК призвала продолжать давление на Россию, несмотря на рост цен на нефть
9 марта, 23:42
"Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил на встрече послов ЕС... что Европейская комиссия... должна в вопросах внешней политики "ограничиться строжайшим соблюдением буквы и духа договора (о Европейском союзе - ред.)", - говорится в публикации издания.
Глава МИД Франции сослался в ходе своего выступления в понедельник на статью 18 договора о Евросоюзе, в которой уточняются полномочия верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, добавив, что она "совершенно ясна", при этом Барро никак не упомянул напрямую фон дел Ляйен, однако заявил, что соблюдение этой статьи и принципа субсидиарности со стороны Еврокомиссии - условие для того, чтобы Европейский союз мог избежать отрицательных последствий растущего соперничества между США и Китаем, отмечает издание.
Фон дер Ляйен 2 марта заявила, что необходимо остановить распространение конфликта вокруг Ирана на регион, и решение должно быть дипломатическим.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В ЕК раскритиковали слова фон дер Ляйен о конфликте на Ближнем Востоке
Вчера, 14:35
 
В миреИранФранцияСШАЖан-Ноэль БарроУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала