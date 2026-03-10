МИД Франции призвал ЕК соблюдать полномочия во внешней политике, пишут СМИ

ПАРИЖ, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейскую комиссию соблюдать свои полномочия во внешней политике согласно компетенции, прописанной в договоре о Европейском союзе, пишет во вторник издание Politico со ссылкой на стенограмму главы МИД, имеющейся в распоряжении издания.
Politico в понедельник сообщило, что некоторые страны-участницы Евросоюза оказались недовольны публичной позицией, которую заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по вопросу ближневосточного конфликта, считая, что она своими заявлениями выходит за рамки своего мандата, а также не согласовывает их с правительствами государств интеграционного объединения.
"Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил на встрече послов ЕС... что Европейская комиссия... должна в вопросах внешней политики "ограничиться строжайшим соблюдением буквы и духа договора (о Европейском союзе - ред.)", - говорится в публикации издания.
Глава МИД Франции сослался в ходе своего выступления в понедельник на статью 18 договора о Евросоюзе, в которой уточняются полномочия верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, добавив, что она "совершенно ясна", при этом Барро никак не упомянул напрямую фон дел Ляйен, однако заявил, что соблюдение этой статьи и принципа субсидиарности со стороны Еврокомиссии - условие для того, чтобы Европейский союз мог избежать отрицательных последствий растущего соперничества между США и Китаем, отмечает издание.
Фон дер Ляйен 2 марта заявила, что необходимо остановить распространение конфликта вокруг Ирана на регион, и решение должно быть дипломатическим.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.