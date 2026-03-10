Рейтинг@Mail.ru
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 10.03.2026
15:56 10.03.2026
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало переполох на Западе
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 10.03.2026
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало переполох на Западе
В Брюсселе растет недовольство главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, которое усилилось из-за конфликта вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 10.03.2026
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Брюсселе растет недовольство главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, которое усилилось из-за конфликта вокруг Ирана, пишет Berliner Zeitung.
"Особенно заметным это стало 28 февраля, вскоре после начала американских и израильских атак на Иран, когда фон дер Ляйен опубликовала заявление о событиях на Ближнем Востоке. В нем, в частности, говорилось, что ЕС в ответ на действия иранских властей и КСИР ввел долгосрочные санкции и выступил за дипломатическое решение в отношении ядерной и ракетной программ", — говорится в публикации.
Как пишет издание, глава ЕК столкнулась с жесткой реакцией со стороны Европейского парламента, дипломатических кругов, а также участниц союза, так как между его членами отсутствует фундаментальное согласие по вопросу ситуации на Ближнем Востоке.
"В основе нынешних разногласий лежит фундаментальная проблема: в то время как глобальные конфликты с каждым днем обостряются, раскол внутри ЕС становится все более глубоким", — резюмируется в материале.
В понедельник газета Politico сообщила, что некоторые страны ЕС оказались недовольны публичной позицией, которую заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по вопросу ближневосточного конфликта, считая, что она своими заявлениями выходит за рамки своего мандата, а также не согласовывает их с правительствами стран блока.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
