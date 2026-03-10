https://ria.ru/20260310/erdogan-2079793790.html
Эрдоган призвал Зеленского продолжить переговоры по Украине
Эрдоган призвал Зеленского продолжить переговоры по Украине - РИА Новости, 10.03.2026
Эрдоган призвал Зеленского продолжить переговоры по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского продолжить переговорный процесс по Украине. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:13:00+03:00
Эрдоган призвал Зеленского продолжить переговоры по Украине
Эрдоган: важно продолжать процесс переговоров по Украине