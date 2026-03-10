Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган призвал Зеленского продолжить переговоры по Украине - РИА Новости, 10.03.2026
20:13 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/erdogan-2079793790.html
Эрдоган призвал Зеленского продолжить переговоры по Украине
Эрдоган призвал Зеленского продолжить переговоры по Украине - РИА Новости, 10.03.2026
Эрдоган призвал Зеленского продолжить переговоры по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского продолжить переговорный процесс по Украине. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T20:13:00+03:00
2026-03-10T20:13:00+03:00
в мире
украина
турция
иран
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:657:1390:1439_1920x0_80_0_0_41864d4c90ea6a71603f1c528873e834.jpg
https://ria.ru/20260310/zelenskiy-2079786350.html
украина
турция
иран
в мире, украина, турция, иран, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Турция, Иран, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Эрдоган призвал Зеленского продолжить переговоры по Украине

Эрдоган: важно продолжать процесс переговоров по Украине

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского продолжить переговорный процесс по Украине.
Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Лидеры обсудили турецко-украинские отношения, а также вопросы региональной и глобальной повестки дня.
"Наш президент заявил, что конфликт в Иране не должен препятствовать мирным усилиям на Украине, отметил целесообразность немедленного продолжения переговоров", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган также подчеркнул, что безопасность судоходства в Черном море критически важна для Турции.
Турецкий лидер добавил, что Анкара окажет процессу урегулирования всю возможную поддержку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Зеленский рассказал, по чьей инициативе перенесли переговоры по Украине
Вчера, 19:26
 
В миреУкраинаТурцияИранРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
