Глава ЕК назвала отказ Европы от атомной энергетики стратегической ошибкой

БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года до 15%.