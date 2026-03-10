Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК назвала отказ Европы от атомной энергетики стратегической ошибкой
13:15 10.03.2026 (обновлено: 13:18 10.03.2026)
Глава ЕК назвала отказ Европы от атомной энергетики стратегической ошибкой
Глава ЕК назвала отказ Европы от атомной энергетики стратегической ошибкой
Глава ЕК назвала отказ Европы от атомной энергетики стратегической ошибкой

Фон дер Ляйен: отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года до 15%.
"Если в 1990 году треть электроэнергии Европы вырабатывалась на атомных электростанциях, то сегодня эта доля составляет всего около 15%. Я считаю, что это сокращение доли атомной энергии было осознанным выбором, но отказ Европы от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов был стратегической ошибкой", - сказала она на саммите по атомной энергии во Франции.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Средняя цена на газ в Европе достигла максимума за три года
ЕвропаЕврокомиссияЕвросоюзВ миреФранцияУрсула фон дер Ляйен
 
 
Заголовок открываемого материала