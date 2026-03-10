https://ria.ru/20260310/ek-2079708552.html
Гонка за атомными технологиями в энергетике началась, заявила фон дер Ляйен
Гонка за атомными технологиями в энергетике началась, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.03.2026
Гонка за атомными технологиями в энергетике началась, заявила фон дер Ляйен
В мире началась гонка за лидирующие позиции в области атомных технологий в энергетике, и Европа может стать ее лидером, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:06:00+03:00
2026-03-10T15:06:00+03:00
2026-03-10T15:06:00+03:00
в мире
франция
греция
европа
урсула фон дер ляйен
кириакос мицотакис
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7b30860bc0d600f46f90d5de46fae0d.jpg
https://ria.ru/20260310/ek-2079701910.html
франция
греция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bc9688fe41800de055ae401208ee489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, греция, европа, урсула фон дер ляйен, кириакос мицотакис, еврокомиссия
В мире, Франция, Греция, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Кириакос Мицотакис, Еврокомиссия
Гонка за атомными технологиями в энергетике началась, заявила фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен: мировая гонка за атомными технологиями в энергетике началась