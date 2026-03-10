Рейтинг@Mail.ru
Гонка за атомными технологиями в энергетике началась, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.03.2026
15:06 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/ek-2079708552.html
Гонка за атомными технологиями в энергетике началась, заявила фон дер Ляйен
Гонка за атомными технологиями в энергетике началась, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.03.2026
Гонка за атомными технологиями в энергетике началась, заявила фон дер Ляйен
В мире началась гонка за лидирующие позиции в области атомных технологий в энергетике, и Европа может стать ее лидером, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T15:06:00+03:00
2026-03-10T15:06:00+03:00
в мире
франция
греция
европа
урсула фон дер ляйен
кириакос мицотакис
еврокомиссия
франция
греция
европа
в мире, франция, греция, европа, урсула фон дер ляйен, кириакос мицотакис, еврокомиссия
В мире, Франция, Греция, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Кириакос Мицотакис, Еврокомиссия
Гонка за атомными технологиями в энергетике началась, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: мировая гонка за атомными технологиями в энергетике началась

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. В мире началась гонка за лидирующие позиции в области атомных технологий в энергетике, и Европа может стать ее лидером, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по атомной энергетике во Франции.
"Гонка в области атомных технологий началась. Мы знаем, что у Европы есть все необходимое, чтобы занять лидирующие позиции", - сказала глава ЕК.
"Есть амбиции двигаться быстро и масштабно, чтобы Европа стала глобальным центром атомной энергетики следующего поколения", - добавила она.
Ранее, выступая на саммите, в частности, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что будет создан министерский комитет, чтобы дать правительству страны рекомендации по вопросу использование малых модульных атомных реакторов в греческой энергетической системе.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В ЕК раскритиковали слова фон дер Ляйен о конфликте на Ближнем Востоке
В миреФранцияГрецияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенКириакос МицотакисЕврокомиссия
 
 
