14:35 10.03.2026
В ЕК раскритиковали слова фон дер Ляйен о конфликте на Ближнем Востоке
в мире, иран, европа, тегеран (город), урсула фон дер ляйен, али хаменеи, амир саид иравани, евросоюз, еврокомиссия, оон
В мире, Иран, Европа, Тегеран (город), Урсула фон дер Ляйен, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Евросоюз, Еврокомиссия, ООН
В ЕК раскритиковали слова фон дер Ляйен о конфликте на Ближнем Востоке

В ЕК назвали неудачными слова фон дер Ляйен о конфликте на Ближнем Востоке

МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, Тереса Рибера раскритиковала высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о ближневосточном конфликте и назвала неудачной форму, в которой она представила свою позицию.
В понедельник фон дер Ляйен заявила, что Европа больше не может быть "хранителем старого мирового порядка", основанного на правилах, поскольку этот порядок, по её словам, уже исчез на фоне войн и геополитических кризисов. Она также отметила, что "не следует проливать слезы" по иранскому правительству, которое, по её словам, несёт ответственность за давление на оппозицию и дестабилизацию региона, и призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
ЕК призвала продолжать давление на Россию, несмотря на рост цен на нефть
9 марта, 23:42
"Я считаю, что очень опасно вступать в дискуссию, в которой может показаться, что ставится под сомнение международное право или необходимость действовать вне его рамок. Я не думаю, что это было ее (фон дер Ляйен - ред.) намерением, но мне не кажется удачной форма, в которой она выразилась", - сказала Рибера во вторник в интервью телеканалу Onda Cero.
По словам Риберы, Европа несет особую ответственность за защиту международного порядка, установленного после Второй мировой войны на основе Устава ООН. Политик отметила, что тем, кто ведет себя как агрессоры, необходимо противостоять, не разрушая существующие правила, а формируя широкую коалицию государств.
В понедельник газета Politico сообщила, что некоторые страны ЕС оказались недовольны публичной позицией, которую заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по вопросу ближневосточного конфликта, считая, что она своими заявлениями выходит за рамки своего мандата, а также не согласовывает их с правительствами стран блока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Суд ЕС отменяет до 20 процентов санкций против россиян, рассказал адвокат
Вчера, 05:46
 
В миреИранЕвропаТегеран (город)Урсула фон дер ЛяйенАли ХаменеиАмир Саид ИраваниЕвросоюзЕврокомиссияООН
 
 
