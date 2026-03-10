В ЕК раскритиковали слова фон дер Ляйен о конфликте на Ближнем Востоке

МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, Тереса Рибера раскритиковала высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о ближневосточном конфликте и назвала неудачной форму, в которой она представила свою позицию.