https://ria.ru/20260310/ek-2079679066.html
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов - РИА Новости, 10.03.2026
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
ЕС полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов, цены слишком завышены, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T13:12:00+03:00
2026-03-10T13:12:00+03:00
2026-03-10T13:15:00+03:00
евросоюз
еврокомиссия
ближний восток
европа
франция
урсула фон дер ляйен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7b30860bc0d600f46f90d5de46fae0d.jpg
https://ria.ru/20260310/gaz-2079667393.html
ближний восток
европа
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bc9688fe41800de055ae401208ee489.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, еврокомиссия, ближний восток, европа, франция, урсула фон дер ляйен, в мире
Евросоюз, Еврокомиссия, Ближний Восток, Европа, Франция, Урсула фон дер Ляйен, В мире
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
ЕК на фоне кризиса вокруг Ирана признала зависимость ЕС от импорта нефти и газа