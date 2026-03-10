Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов - РИА Новости, 10.03.2026
13:12 10.03.2026 (обновлено: 13:15 10.03.2026)
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов
ЕС полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов, цены слишком завышены, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по...
Фон дер Ляйен признала полную зависимость ЕС от импорта энергоресурсов

ЕК на фоне кризиса вокруг Ирана признала зависимость ЕС от импорта нефти и газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - РИА Новости. ЕС полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов, цены слишком завышены, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по атомной энергетике во Франции
"Цены на электроэнергию в Европе структурно завышены. Это имеет огромное значение... Европа не является ни производителем нефти, ни производителем газа. В отношении ископаемого топлива мы полностью зависим от дорогостоящего и нестабильного импорта, что ставит нас в невыгодное структурное положение по сравнению с другими регионами. Нынешний кризис на Ближнем Востоке является ярким напоминанием об уязвимости, которую это создает", - сказала она.
Средняя цена на газ в Европе достигла максимума за три года
ЕвросоюзЕврокомиссияБлижний ВостокЕвропаФранцияУрсула фон дер ЛяйенВ мире
 
 
