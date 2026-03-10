Джон Джонс обиделся на UFC из-за турнира в Белом доме

Американец попросил промоушен не использовать уловки в переговорах с ним. "После всего того, что я сделал для UFC за эти годы, слышать, что я "спекся", - это разочарование. Особенно учитывая то, что не далее как в пятницу мне звонили из UFC, пытаясь уговорить меня выступить на турнире в Белом доме за гораздо меньшую сумму. Если UFC действительно считает, что я спекся, то я с уважением прошу расторгнуть мой контракт сегодня же. Больше никаких уловок, никаких игр", - заявил боец.