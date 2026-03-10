Джон Джонс обиделся на UFC из-за турнира в Белом доме

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экс-чемпион UFC американец Джон Джонс попросил расторгнуть с ним контракт, если промоушен считает его не годящимся для поединка в Белом доме.
"Я и моя команда действительно вели переговоры с UFC по поводу этого поединка. Я даже отступил от своих первоначальных требований, но что получил взамен? Мне предложили очень мало. Да, у меня артрит в бедре, это больно, но это не значит, что я не могу драться. Так что хочу уточнить - если бы я принял это заниженное предложение, то мое бедро внезапно оказалось бы в порядке и я бы попал в кард в Белом доме? Это не имеет смысла", - написал Джонс в соцсети X.
Американец попросил промоушен не использовать уловки в переговорах с ним. "После всего того, что я сделал для UFC за эти годы, слышать, что я "спекся", - это разочарование. Особенно учитывая то, что не далее как в пятницу мне звонили из UFC, пытаясь уговорить меня выступить на турнире в Белом доме за гораздо меньшую сумму. Если UFC действительно считает, что я спекся, то я с уважением прошу расторгнуть мой контракт сегодня же. Больше никаких уловок, никаких игр", - заявил боец.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал турнир UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Это мероприятие станет частью широкой программы празднования America 250 - юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году. Ожидается, что турнир пройдет 14 июня на газоне у Белого дома, однако пока не подтверждены ни официальные разрешения, ни логистические детали. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет.
Джонсу 38 лет, за карьеру он одержал 28 побед в ММА при одном поражении (еще один поединок был признан несостоявшимся). Ранее американец владел титулами UFC в полутяжелом и тяжелом весе. Джонс является самым молодым чемпионом в истории организации (взял пояс в 23 года). В июне Джонс объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.