Рейтинг@Mail.ru
Туристка из Петербурга рассказала, как россияне в Дубае стоят за билетами - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/dubay-2079610557.html
Туристка из Петербурга рассказала, как россияне в Дубае стоят за билетами
Туристка из Петербурга рассказала, как россияне в Дубае стоят за билетами - РИА Новости, 10.03.2026
Туристка из Петербурга рассказала, как россияне в Дубае стоят за билетами
Туристка из Санкт-Петербурга Ксения рассказала РИА Новости, что только ночью смогла взять билет на самолет, чтобы вылететь из Дубая в Москву. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T08:39:00+03:00
2026-03-10T08:39:00+03:00
дубай
сша
военная операция сша и израиля против ирана
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079226593_0:318:3051:2034_1920x0_80_0_0_dc97f0ba7cec7fe6c41a2f1f6a047ce1.jpg
https://ria.ru/20260309/puteshestviya-2079129225.html
https://ria.ru/20260308/moskva-2079336557.html
дубай
сша
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079226593_339:0:3051:2034_1920x0_80_0_0_b07167861a9dd29d5ee46024312d7fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, сша, военная операция сша и израиля против ирана, санкт-петербург
Дубай, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Санкт-Петербург
Туристка из Петербурга рассказала, как россияне в Дубае стоят за билетами

РИА Новости: россиянка рассказала, как туристы в Дубае ночью стоят за билетами

© REUTERS / StringerСамолет авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая
Самолет авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© REUTERS / Stringer
Самолет авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Ксения рассказала РИА Новости, что только ночью смогла взять билет на самолет, чтобы вылететь из Дубая в Москву.
"Мы только ночью смогли оформить билет на самолет, чтобы вылететь в Россию из Дубая. Брали билет до Москвы, но готовы уже были взять в любой город - Казань, Новосибирск, лишь бы вылететь из Дубая в Россию", - рассказала Ксения.
Туристка на пляже в Таиланде - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Вместо Дубая и Абу-Даби. Куда поехать за безопасным пляжным отдыхом в марте
Вчера, 08:00
Она добавила, что их рейс отменили еще 3 марта. "Всех расселили в отель, правда, нас перевезли в другой", - отметила туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Турист из России рассказал о перелете из Дубая в Москву
8 марта, 09:32
 
ДубайСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала