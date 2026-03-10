Туристка из Петербурга рассказала, как россияне в Дубае стоят за билетами

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Ксения рассказала РИА Новости, что только ночью смогла взять билет на самолет, чтобы вылететь из Дубая в Москву.
"Мы только ночью смогли оформить билет на самолет, чтобы вылететь в Россию из Дубая. Брали билет до Москвы, но готовы уже были взять в любой город - Казань, Новосибирск, лишь бы вылететь из Дубая в Россию", - рассказала Ксения.
Она добавила, что их рейс отменили еще 3 марта. "Всех расселили в отель, правда, нас перевезли в другой", - отметила туристка.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Турист из России рассказал о перелете из Дубая в Москву
8 марта, 09:32