Рейтинг@Mail.ru
В Амурской области в ДТП пострадали восемь человек - РИА Новости, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/dtp-2079593894.html
В Амурской области в ДТП пострадали восемь человек
В Амурской области в ДТП пострадали восемь человек - РИА Новости, 10.03.2026
В Амурской области в ДТП пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями на путепроводе в Белогорске Амурской области, прокуратура проводит проверку, сообщает ведомство. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T03:12:00+03:00
2026-03-10T03:12:00+03:00
происшествия
белогорск
амурская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071779731_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_2771aa3e2ab6ddf9297d83b118c46ffe.jpg
https://ria.ru/20260308/lenoblast-2079353288.html
https://ria.ru/20260309/dtp-2079565066.html
белогорск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070906844_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e1c071c90f53d4a48fb71c0f9e7e2b40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белогорск, амурская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Белогорск, Амурская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Амурской области в ДТП пострадали восемь человек

В Амурской области в ДТП с четырьмя машинами пострадали восемь человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар – РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями на путепроводе в Белогорске Амурской области, прокуратура проводит проверку, сообщает ведомство.
Белогорске прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей. Установлено, что 9 марта в вечернее время на путепроводе в городе Белогорске произошло столкновение четырех автомобилей: Honda CRV, УАЗ, Toyota Vitz, Toyota Corolla Spacio. В результате ДТП пострадали восемь человек", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
8 марта, 11:34
Уточняется, что шестерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. Мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает Telegram-канал Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в результате аварии разбитые автомобили заблокировали виадук, образовалась пробка. Движение в оба направления остановилось на несколько часов.
По предварительным данным, водитель Honda CR-V спровоцировал ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, добавили в ведомстве.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Шесть человек попали в больницу после ДТП в Башкирии
Вчера, 21:16
 
ПроисшествияБелогорскАмурская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала