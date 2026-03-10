В Амурской области в ДТП пострадали восемь человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 мар – РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями на путепроводе в Белогорске Амурской области, прокуратура проводит проверку, сообщает ведомство.

"В Белогорске прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей. Установлено, что 9 марта в вечернее время на путепроводе в городе Белогорске произошло столкновение четырех автомобилей: Honda CRV, УАЗ , Toyota Vitz, Toyota Corolla Spacio. В результате ДТП пострадали восемь человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шестерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. Мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Telegram-канал Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, в результате аварии разбитые автомобили заблокировали виадук, образовалась пробка. Движение в оба направления остановилось на несколько часов.

По предварительным данным, водитель Honda CR-V спровоцировал ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.