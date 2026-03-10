Рейтинг@Mail.ru
Дончича оштрафовали за жест пересчитывания денег в адрес арбитра
Баскетбол
 
21:03 10.03.2026
Дончича оштрафовали за жест пересчитывания денег в адрес арбитра
Дончича оштрафовали за жест пересчитывания денег в адрес арбитра - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Дончича оштрафовали за жест пересчитывания денег в адрес арбитра
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала на 50 тысяч долларов защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Луку Дончича за жест в адрес арбитра, сообщается... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
баскетбол
спорт
лука дончич
лос-анджелес лейкерс
нью-йорк никс
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала на 50 тысяч долларов защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Луку Дончича за жест в адрес арбитра, сообщается на странице организации в соцсети Х.
Дончич в третьей четверти матча регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Никс" (110:97), упав после столкновения с Мохамедом Диавара, ожидал фол в атаке, но арбитр принял решение в сторону "Никс" и засчитал бросок француза. После этого лежащий на паркете Дончич посмотрел в адрес арбитра и показал жест пересчитывания денег, намекая на подкуп арбитра командой противника.
Дончичу 27 лет. В текущем сезоне словенец в среднем набирает 32,5 очка (лучший показатель в лиге), совершает 7,8 подбора и отдает 8,4 передачи. В августе он подписал трехлетний контракт с "Лейкерс", по которому должен заработать в текущем сезоне около 46 миллионов долларов.
