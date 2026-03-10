Дончича оштрафовали за жест пересчитывания денег в адрес арбитра

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала на 50 тысяч долларов защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Луку Дончича за жест в адрес арбитра, сообщается на странице организации в соцсети Х.

Дончич в третьей четверти матча регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Никс" (110:97), упав после столкновения с Мохамедом Диавара, ожидал фол в атаке, но арбитр принял решение в сторону "Никс" и засчитал бросок француза. После этого лежащий на паркете Дончич посмотрел в адрес арбитра и показал жест пересчитывания денег, намекая на подкуп арбитра командой противника.