Фон дер Ляйен начала признавать свои стратегические ошибки, заявил Дмитриев
18:02 10.03.2026
Фон дер Ляйен начала признавать свои стратегические ошибки, заявил Дмитриев
в мире
европа
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европа
в мире, европа, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Европа, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала признавать свои стратегические ошибки, их список длинный, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее во вторник глава Еврокомиссии признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала на то, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года, до 15%.
"Урсула начала признавать стратегические ошибки. Это будет длинный список, но, по крайней мере, это начало", - написал Дмитриев в соцсети X.
Он также добавил, что Европе нужно вдумчивое стратегическое руководство.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Заявление фон дер Ляйен об Иране вызвало переполох на Западе
