https://ria.ru/20260310/dmitriev-2079770141.html
Фон дер Ляйен начала признавать свои стратегические ошибки, заявил Дмитриев
Фон дер Ляйен начала признавать свои стратегические ошибки, заявил Дмитриев - РИА Новости, 10.03.2026
Фон дер Ляйен начала признавать свои стратегические ошибки, заявил Дмитриев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала признавать свои стратегические ошибки, их список длинный, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:02:00+03:00
2026-03-10T18:02:00+03:00
2026-03-10T18:02:00+03:00
в мире
европа
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260310/es-2079724164.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Европа, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен начала признавать свои стратегические ошибки, заявил Дмитриев
Дмитриев: фон дер Ляйен начала признавать свои ошибки, их список длинный