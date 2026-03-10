https://ria.ru/20260310/dirizher-2079810710.html
В Карелии дирижер из Петербурга погиб, катаясь на лыжах
В Карелии дирижер из Петербурга погиб, катаясь на лыжах - РИА Новости, 10.03.2026
В Карелии дирижер из Петербурга погиб, катаясь на лыжах
Дирижер из Петербурга Петр Гайдуков найден погибшим в Карелии, перед этим он катался на лыжах, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского отряда... РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T22:34:00+03:00
2026-03-10T22:34:00+03:00
2026-03-10T22:34:00+03:00
республика карелия
санкт-петербург
ленинград
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993115573_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_37f25284b54756a4a65eb5e23a014b6f.jpg
https://ria.ru/20260310/zvenigorod-2079784574.html
республика карелия
санкт-петербург
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993115573_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c5a1c528956d20e69394b4af8a3aa413.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, санкт-петербург, ленинград, происшествия
Республика Карелия, Санкт-Петербург, Ленинград, Происшествия
В Карелии дирижер из Петербурга погиб, катаясь на лыжах
"ЛизаАлерт": в Карелии дирижер из Петербурга погиб, катаясь на лыжах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Дирижер из Петербурга Петр Гайдуков найден погибшим в Карелии, перед этим он катался на лыжах, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского отряда "ЛизаАлерт".
"Заявка на поиск поступила 9 марта. По информации от заявителя, Гайдуков П.В., 1991 года рождения, пропал в Ланденпохском районе 8 марта. Прибывшие на место поисковики "ЛизаАлерт" в ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружили Гайдукова П.В. погибшим", - сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что поиск велся в том числе и по территории, где проходит лыжня, так как была информация о том, что пропавший катался на лыжах.
По информации Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, Петр Гайдуков родился в 1991 году в Ленинграде
. Музыкальное образование получил в Санкт-Петербургском музыкальном колледже имени Римского-Корсакова и Санкт-Петербургской консерватории по специальности "хоровое дирижирование". Являлся художественным руководителем и дирижером Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Козлова.