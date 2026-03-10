В Карелии дирижер из Петербурга погиб, катаясь на лыжах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Дирижер из Петербурга Петр Гайдуков найден погибшим в Карелии, перед этим он катался на лыжах, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского отряда "ЛизаАлерт".

"Заявка на поиск поступила 9 марта. По информации от заявителя, Гайдуков П.В., 1991 года рождения, пропал в Ланденпохском районе 8 марта. Прибывшие на место поисковики "ЛизаАлерт" в ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружили Гайдукова П.В. погибшим", - сообщила собеседница агентства.

Она добавила, что поиск велся в том числе и по территории, где проходит лыжня, так как была информация о том, что пропавший катался на лыжах.