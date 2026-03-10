Рейтинг@Mail.ru
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
18:51 10.03.2026 (обновлено: 19:03 10.03.2026)
Французский лыжник заявил, что хотел бы возвращения России на турниры
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
спорт, савелий коростелев
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев
Французский лыжник заявил, что хотел бы возвращения России на турниры

Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026 - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2026. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в Италии французский лыжник Матис Делож заявил, что хотел бы возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
8 февраля россиянин Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии. Занявший второе место Делож при заходе на последний круг срезал трассу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
"Коростелев очень силен. Он выиграл общий зачет Кубка России в прошлом году. Он, пожалуй, лучший российский спортсмен, и я победил его во всех трех форматах, где завоевал медали. Не думаю, что какой-либо русский смог бы отобрать у меня медали. С точки зрения спорта, я бы хотел видеть возвращение российских спортсменов, но я принимаю это решение", - приводит слова Деложа Nordic Magazine.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях на данный момент получили лыжники Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов.
Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026
Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026
Лыжные гонкиСпортСавелий Коростелев
 
