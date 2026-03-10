"Никакой аллергии": Дегтярев заявил, что мировой спорт готов принять Россию

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что атмосфера, которая была во время награждения российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной на Паралимпиаде в Италии, говорит о том, что весь спортивный мир ждет возвращения сборной России.

В понедельник Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет. До этого Ворончихина взяла бронзу Игр в скоростном спуске.

« "Поздравляю Варвару Ворончихину с золотом, с первым золотом для России на Паралимпийских играх с 2014 года! Мы с Варварой говорили после ее бронзовой медали, и она обещала сделать все, чтобы взять эту золотую медаль и добиться того, чтобы гимн России прозвучал в Италии. И она это сделала. Я ее поздравляю, умница! Поздравляю ее родителей, близких, тренеров, всю нашу паралимпийскую команду. Атмосфера, которая была и во время соревнований, и во время церемонии награждения, говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов. Нет никакой аллергии, нет никаких конфликтов, нет никаких бойкотов. Вы посмотрите, как итальянские офицеры отдавали честь, когда поднимался российский флаг под российский гимн. И как коллеги Варвары, француженка и девушка из Швеции, друг друга поздравляли", - сказал Дегтярев