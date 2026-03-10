https://ria.ru/20260310/dagestan-2079819412.html
В Дагестане четырех жителей арестовали по подозрению в краже песка
Четверо жителей Дагестана арестованы по подозрению в краже песка с побережья Каспийского моря с причинением ущерба на 12 миллионов рублей, сообщила объединенная РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T23:51:00+03:00
