23:51 10.03.2026
В Дагестане четырех жителей арестовали по подозрению в краже песка
В Дагестане четырех жителей арестовали по подозрению в краже песка
происшествия, республика дагестан, каспийское море, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Каспийское море, Махачкала
В Дагестане четырех жителей арестовали по подозрению в краже песка

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 10 мар - РИА Новости. Четверо жителей Дагестана арестованы по подозрению в краже песка с побережья Каспийского моря с причинением ущерба на 12 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
"Избрана мера пресечения четверым жителям республики, подозреваемым в краже песка с побережья Каспийского моря… Постановлением Советского районного суда города Махачкалы фигуранты заключены под стражу на один месяц 22 суток", – говорится в сообщении.
По версии следствия, четверо жителей Дербентского района Дагестана в 2022-2023 года по предварительному сговору незаконно добывали и вывозили морской песок с побережья Каспия вблизи села Белиджи. Материальный ущерб государству оценен в 12 миллионов рублей.
Фигурантам инкриминируют кражу в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ).
ПроисшествияРеспублика ДагестанКаспийское мореМахачкала
 
 
