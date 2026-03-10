https://ria.ru/20260310/chislo-2079778344.html
Число российских миллиардеров достигло нового рекорда
Число российских миллиардеров достигло нового рекорда - РИА Новости, 10.03.2026
Число российских миллиардеров достигло нового рекорда
Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло нового рекорда. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T18:49:00+03:00
2026-03-10T18:49:00+03:00
2026-03-10T20:05:00+03:00
экономика
forbes
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/52/1527485280_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4cbc5364eb203288e031d798c30c1c36.jpg
https://ria.ru/20260310/mask-2079718601.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/52/1527485280_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5bd66eb42ebdea4cb0d4763bd369c83d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, forbes, россия
Экономика, Forbes, Россия
Число российских миллиардеров достигло нового рекорда
Forbes: число российских миллиардеров достигло исторического рекорда