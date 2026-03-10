Рейтинг@Mail.ru
Число российских миллиардеров достигло нового рекорда
18:49 10.03.2026 (обновлено: 20:05 10.03.2026)
Число российских миллиардеров достигло нового рекорда
2026
Новости
экономика, forbes, россия
Экономика, Forbes, Россия
Число российских миллиардеров достигло нового рекорда

Forbes: число российских миллиардеров достигло исторического рекорда

Вывеска Forbes
Вывеска Forbes - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
CC BY 2.0 / Jim Larrison / NYC Business Travel Meetings
Вывеска Forbes. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Число российских миллиардеров в списке Forbes достигло нового рекорда.
"В 2024 году в рейтинг богатейших людей мира вошло рекордное на тот момент число российских бизнесменов — 125 человек. И теперь каждый год этот рекорд обновляется. В 2026-м в мировой рейтинг Forbes включены сразу 155 россиян", — говорится в сообщении.
В прошлом году перечень пополнили девять россиян. Отмечается, что этому способствовало ослабление курса доллара к рублю. Год назад капитала в 80 миллиардов рублей не хватало для попадания в рейтинг, однако в 2026-м состояние бизнесменов с такими активами уже превышает миллиард долларов.
В свою очередь, совокупное состояние российских миллиардеров выросло до нового рекордного значения — 696,5 миллиарда долларов.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
