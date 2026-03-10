Рейтинг@Mail.ru
Россияне завоевали три золота на старте молодежного ЧЕ по борьбе
Единоборства
 
23:23 10.03.2026
Россияне завоевали три золота на старте молодежного ЧЕ по борьбе
Россияне завоевали три золота на старте молодежного ЧЕ по борьбе - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Россияне завоевали три золота на старте молодежного ЧЕ по борьбе
Российские спортсмены завоевали три золотые медали в вольной борьбе в первый день молодежного чемпионата Европы (до 23 лет), который проходит в сербском... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Россияне завоевали три золота на старте молодежного ЧЕ по борьбе

Российские борцы завоевали три золота на старте молодежного чемпионата Европы

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали три золотые медали в вольной борьбе в первый день молодежного чемпионата Европы (до 23 лет), который проходит в сербском Зренянине.
Россиянин Мухамед-Тахир Ханиев завоевал золото в весовой категории до 97 кг, одержав победу над украинцем Иваном Примаченко. В другом финале россиянин Аяндай Ондар (до 57 кг) одолел представителя Азербайджана Васифа Багирова. Другой борец из России, Исмаил Ханиев (до 79 кг), победил азербайджанца Сабухи Амирасланова.
Российский борец Джамбулат Кизинов (до 65 кг) стал серебряным медалистом, уступив белорусу Магомедхану Магомедханову. Другой россиянин, Магомед-Эми Эльтемиров (до 70 кг), также завоевал серебро после поражения в финале против Александра Гайдарли из Молдавии.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Турнир стал первым официальным стартом Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с флагом и гимном.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Россияне взяли три золотые и три серебряные медали в пятницу на турнире UWW
27 февраля, 22:39
 
ЕдиноборстваСпортРоссия
 
