Россияне завоевали три золота на старте молодежного ЧЕ по борьбе

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские спортсмены завоевали три золотые медали в вольной борьбе в первый день молодежного чемпионата Европы (до 23 лет), который проходит в сербском Зренянине.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Турнир стал первым официальным стартом Объединенного мира борьбы (UWW) с 2021 года, где российские спортсмены выступают с флагом и гимном.