Бивол проведет бой в одном карде с Усиком, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россиянин Дмитрий Бивол проведет защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии Международной боксерской федерации (IBF) против немца Михаэля Айферта 23 мая, сообщает инсайдер Дэн Рафаэль в соцсети Х.