Россия выступает за свободу космоса от любых видов оружия, заявил Баканов
09:28 10.03.2026 (обновлено: 09:31 10.03.2026)
Россия выступает за свободу космоса от любых видов оружия, заявил Баканов
Россия выступает за свободу космоса от любых видов оружия, заявил Баканов

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Россия выступает за свободу космоса от любых видов оружия, гонка вооружений в этой сфере может оказаться плачевной для всего человечества, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Россия на всех международных площадках, включая ООН, выступает за незыблемость общепризнанных принципов и норм международного права, регулирующих космическую деятельность. Убеждены, что космос должен оставаться свободным от оружия любого вида и типа. Гонка вооружений в космическом пространстве может оказаться плачевной для всего человечества", - сказал Баканов в интервью журналу "Разведчик", отвечая на вопрос о возможной милитаризации космоса.
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Гатилов рассказал о проектах Запада по применению силы в космосе
24 февраля, 15:12
Он подчеркнул, что мирное использование закреплено в Договоре о космосе 1967 года.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира, при этом американское ведомство выступает за "орбитальное и американское доминирование". В частности, планируется, что частью разрабатываемой США системы ПРО "Золотой купол" будут оружейные системы в космосе.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия и Китай развивают сотрудничество в области космоса, заявил посол
10 февраля, 20:50
 
Россия США Дмитрий Баканов ООН Министерство обороны США Пит Хегсет Роскосмос
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
