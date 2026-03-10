Россия выступает за свободу космоса от любых видов оружия, заявил Баканов

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Россия выступает за свободу космоса от любых видов оружия, гонка вооружений в этой сфере может оказаться плачевной для всего человечества, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Россия на всех международных площадках, включая ООН, выступает за незыблемость общепризнанных принципов и норм международного права, регулирующих космическую деятельность. Убеждены, что космос должен оставаться свободным от оружия любого вида и типа. Гонка вооружений в космическом пространстве может оказаться плачевной для всего человечества", - сказал Баканов в интервью журналу "Разведчик", отвечая на вопрос о возможной милитаризации космоса.
Гатилов рассказал о проектах Запада по применению силы в космосе
24 февраля, 15:12
Он подчеркнул, что мирное использование закреплено в Договоре о космосе 1967 года.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира, при этом американское ведомство выступает за "орбитальное и американское доминирование". В частности, планируется, что частью разрабатываемой США системы ПРО "Золотой купол" будут оружейные системы в космосе.