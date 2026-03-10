Ослепла в 15 лет: пережила трагедию и принесла России золото Паралимпиады

У России второе золото Паралимпийских игр. РИА Новости Спорт рассказывает об отважной лыжнице, которая сумела перебороть большое несчастье и стать одной из сильнейших спортсменок мира.

"Отличница с филигранной техникой"

Еще осенью Анастасия Багиян и Сергей Синякин не знали, будет ли у них шанс выступить на Играх. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда лишь в феврале уведомила Паралимпийский комитет России о предоставлении двусторонних приглашений на Игры шестерым российским спортсменам.

« "Конкуренция в мире большая, свободных мест на двусторонние приглашения не было. Критерии допуска по приглашениям очень размытое, субъектное. Но то, что FIS допустил сильнейшую спортсменку, говорит об отношении к нашей стране", — отметил президент ПКР Павел Рожков.

Подготовка к турниру вышла скомканной: перед Играми болели, не готовились две недели, а олимпийская трасса сложная и требует особой сноровки. Спортсмены признались, что во время тренировок на подъеме падали много раз. В полуфинале рухнула и потеряла шансы на медаль одна из главных соперниц — чешка Симона Бубенчикова. Но Багиян с Синякиным справились — прочувствовали трассу и забрали золото.

Как и на церемонии открытия, эмоциями Багиян делится скромно: "Чувствую, радость, конечно. Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн. Добавлю личную благодарность Сергею за работу со мной. Он очень надежный".

Работа с лидером — одна из центральных для спортсменов с нарушением зрения. Девушка потеряла его в возрасте 15 лет, но не отчаялась и через два года начала заниматься лыжными гонками в спортивно-адаптивной школе олимпийского резерва. Крупнейшим достижением Багиян за это время стали бронзовая награда чемпионата мира 2022 года и коллекция медалей разного достоинства на чемпионате России. Хотя спортсменка могла бы приехать на Паралимпиаду в Италии уже с регалиями Игр, если бы не решение Международного паралимпийского комитета не допускать атлетов из России к участию из-за угроз массового бойкота со стороны других стран. Вместо Паралимпиады в Китае — альтернативный турнир "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске, где она пять раз поднялась на подиум.

« "Естественно, мы серьезно готовились к этим стартам, но не могу сказать, что рассчитывали на золотые медали Игр. Мы были готовы навязать борьбу, но пять медалей — это тот результат, который превзошел все ожидания", — с ноткой грусти рассказывала тогда спортсменка.

Багиян начала новый четырехлетний цикл со всей ответственностью. По словам Рожкова, Анастасия отличается педантичностью и ответственностью. Всегда старается выполнять объем работы, который есть.

"Она отличница. Техника филигранная, слушается тренеров, ведущего и получает колоссальное удовольствие", — охарактеризовал Багиян Рожков.

"Ждите полного возвращения сборной России"

Багиян с Синякиным — единственные из российских спортсменов, кому выпала возможность принять участие в церемонии открытия Паралимпиады.

« "Это наша традиция: ребята, которые выступают на следующий день, не участвуют в церемонии. Тут же прошло несколько дней, была смена деятельности, общение и воспринималось как отдых", — объяснил Рожков выбор федерации.

На церемониях открытия и награждения иностранная публика приняла спортсменов очень тепло. Одобрительные аплодисменты и выкрики звучали вплоть до конца турнира.

Но были те, кто остались переживать за Багиян и Синякина в России. О них спортсмены тоже не забыли и передали слова благодарности за поддержку.