Ослепла в 15 лет: пережила трагедию и принесла России золото Паралимпиады
19:20 10.03.2026
Ослепла в 15 лет: пережила трагедию и принесла России золото Паралимпиады
У России второе золото Паралимпийских игр. РИА Новости Спорт рассказывает об отважной лыжнице, которая сумела перебороть большое несчастье и стать одной из
Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
Лыжница Багиян принесла России второе золото на Паралимпиаде в Италии

© Фото : Официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР)Участница Паралимпийских игр Анастасия Багиян
Светлана Бонопартова
У России второе золото Паралимпийских игр. РИА Новости Спорт рассказывает об отважной лыжнице, которая сумела перебороть большое несчастье и стать одной из сильнейших спортсменок мира.

"Отличница с филигранной техникой"

Еще осенью Анастасия Багиян и Сергей Синякин не знали, будет ли у них шанс выступить на Играх. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда лишь в феврале уведомила Паралимпийский комитет России о предоставлении двусторонних приглашений на Игры шестерым российским спортсменам.
«

"Конкуренция в мире большая, свободных мест на двусторонние приглашения не было. Критерии допуска по приглашениям очень размытое, субъектное. Но то, что FIS допустил сильнейшую спортсменку, говорит об отношении к нашей стране", — отметил президент ПКР Павел Рожков.

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАнастасия Багиян на дистанции спринта среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
Подготовка к турниру вышла скомканной: перед Играми болели, не готовились две недели, а олимпийская трасса сложная и требует особой сноровки. Спортсмены признались, что во время тренировок на подъеме падали много раз. В полуфинале рухнула и потеряла шансы на медаль одна из главных соперниц — чешка Симона Бубенчикова. Но Багиян с Синякиным справились — прочувствовали трассу и забрали золото.
Как и на церемонии открытия, эмоциями Багиян делится скромно: "Чувствую, радость, конечно. Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн. Добавлю личную благодарность Сергею за работу со мной. Он очень надежный".
Работа с лидером — одна из центральных для спортсменов с нарушением зрения. Девушка потеряла его в возрасте 15 лет, но не отчаялась и через два года начала заниматься лыжными гонками в спортивно-адаптивной школе олимпийского резерва. Крупнейшим достижением Багиян за это время стали бронзовая награда чемпионата мира 2022 года и коллекция медалей разного достоинства на чемпионате России. Хотя спортсменка могла бы приехать на Паралимпиаду в Италии уже с регалиями Игр, если бы не решение Международного паралимпийского комитета не допускать атлетов из России к участию из-за угроз массового бойкота со стороны других стран. Вместо Паралимпиады в Китае — альтернативный турнир "Мы вместе. Спорт" в Ханты-Мансийске, где она пять раз поднялась на подиум.
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36
«
"Естественно, мы серьезно готовились к этим стартам, но не могу сказать, что рассчитывали на золотые медали Игр. Мы были готовы навязать борьбу, но пять медалей — это тот результат, который превзошел все ожидания", — с ноткой грусти рассказывала тогда спортсменка.
Багиян начала новый четырехлетний цикл со всей ответственностью. По словам Рожкова, Анастасия отличается педантичностью и ответственностью. Всегда старается выполнять объем работы, который есть.
"Она отличница. Техника филигранная, слушается тренеров, ведущего и получает колоссальное удовольствие", — охарактеризовал Багиян Рожков.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСпортсменки паралимпийских сборных России по биатлону и лыжным гонкам Анастасия Багиян и Ксения Бережная
"Ждите полного возвращения сборной России"

Багиян с Синякиным — единственные из российских спортсменов, кому выпала возможность принять участие в церемонии открытия Паралимпиады.
«
"Это наша традиция: ребята, которые выступают на следующий день, не участвуют в церемонии. Тут же прошло несколько дней, была смена деятельности, общение и воспринималось как отдых", — объяснил Рожков выбор федерации.
На церемониях открытия и награждения иностранная публика приняла спортсменов очень тепло. Одобрительные аплодисменты и выкрики звучали вплоть до конца турнира.
Но были те, кто остались переживать за Багиян и Синякина в России. О них спортсмены тоже не забыли и передали слова благодарности за поддержку.
"Хотелось бы поддержать тех, кто не попал на Игры. Они очень расстроены. Но наша сборная самая сильная. Конкуренция на чемпионате России будет даже посильнее. Все смотрят, болеют. Что скажем миру? Ждите полного возвращения нашей сборной, чтобы мы показывали результаты, которые можем", — заключил Синякин.
 
