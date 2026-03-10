https://ria.ru/20260310/bagiyan-2079770294.html
"Внутри сумбурно": Багиян поделилась эмоциями после победы на Паралимпиаде
"Внутри сумбурно": Багиян поделилась эмоциями после победы на Паралимпиаде
Спорт, Паралимпийские игры
Багиян: сумбурные эмоции от победы, но гимн РФ на награждении слушать приятно
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Завоевавшая золото Паралимпиады в Италии российская лыжница Анастасия Багиян заявила журналистам, что испытывает сумбурные эмоции от победы, но ей было приятно услышать гимн страны на церемонии награждения.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Для России
это второе золото Паралимпиады в Италии
. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте. Ведущим спортсменом Багиян был Сергей Синякин, который заявил, что после победы испытывает чувство благодарности.
«
"Мы счастливы, это знаменательный момент. Рады за вчерашнюю золотую медаль, но хотелось и тут быть первыми. Испытываем чувство благодарности. Волнительно не было ни на церемонии открытия, ни на церемонии награждения. Спортсмен должен уметь абстрагироваться. Есть давление и ответственность, но наша задача - хорошо выступать", - заявил Синякин.
"Приятно слушать гимн. Присоединюсь к словам Сергея, пока внутри все сумбурно. Тяжелая медаль? Да", - сказала Багиян.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.