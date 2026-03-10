Рейтинг@Mail.ru
"Внутри сумбурно": Багиян поделилась эмоциями после победы на Паралимпиаде
18:02 10.03.2026 (обновлено: 22:00 10.03.2026)
"Внутри сумбурно": Багиян поделилась эмоциями после победы на Паралимпиаде
"Внутри сумбурно": Багиян поделилась эмоциями после победы на Паралимпиаде
2026
спорт, паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийские игры
"Внутри сумбурно": Багиян поделилась эмоциями после победы на Паралимпиаде

Багиян: сумбурные эмоции от победы, но гимн РФ на награждении слушать приятно

Анастасия Багиян на дистанции спринта среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
Анастасия Багиян на дистанции спринта среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Анастасия Багиян на дистанции спринта среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Завоевавшая золото Паралимпиады в Италии российская лыжница Анастасия Багиян заявила журналистам, что испытывает сумбурные эмоции от победы, но ей было приятно услышать гимн страны на церемонии награждения.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Для России это второе золото Паралимпиады в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте. Ведущим спортсменом Багиян был Сергей Синякин, который заявил, что после победы испытывает чувство благодарности.
"Мы счастливы, это знаменательный момент. Рады за вчерашнюю золотую медаль, но хотелось и тут быть первыми. Испытываем чувство благодарности. Волнительно не было ни на церемонии открытия, ни на церемонии награждения. Спортсмен должен уметь абстрагироваться. Есть давление и ответственность, но наша задача - хорошо выступать", - заявил Синякин.
"Приятно слушать гимн. Присоединюсь к словам Сергея, пока внутри все сумбурно. Тяжелая медаль? Да", - сказала Багиян.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36
 
