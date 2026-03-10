Рейтинг@Mail.ru
Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:58 10.03.2026 (обновлено: 18:58 10.03.2026)
Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026
Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026
Российская лыжница Анастасия Багиян победила в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026

Лыжница Багиян завоевала второе золото для России на Паралимпиаде

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАнастасия Багиян на дистанции спринта среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
Анастасия Багиян на дистанции спринта среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Анастасия Багиян на дистанции спринта среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар — РИА Новости. Российская лыжница Анастасия Багиян победила в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх.
Спортсменка выступала в классе NS1. В финальном забеге она преодолела трассу за три минуты 16,1 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Скоростной спуск. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Первые медали России на Паралимпиаде: как мир покончил с глупостью
7 марта, 19:04
Второе место заняла немка Линн Кацмайер (отставание — 9,2 секунды), третьей стала китаянка Цун Цзихун (+14,1). Победительница Паралимпиады 2022 года в биатлоне немка Леони Мария Вальтер, изначально занявшая второе место, была дисквалифицирована за переход ее лидера на коньковый стиль.
Багиян принесла сборной России вторую золотую медаль. Накануне горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте. Всего в активе российской команды четыре медали: две золотые и две бронзовые.
Багиян 24 года. Она бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам — 2022. Спортсменка впервые в карьере завоевала медаль Игр.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
Паралимпиада-2026. Горные лыжи. Супергигант. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36
 
