Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026

Анастасия Багиян на дистанции спринта среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме

Анастасия Багиян на дистанции спринта среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар — РИА Новости. Российская лыжница Анастасия Багиян победила в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх.

Спортсменка выступала в классе NS1 . В финальном забеге она преодолела трассу за три минуты 16,1 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин.

Второе место заняла немка Линн Кацмайер (отставание — 9,2 секунды), третьей стала китаянка Цун Цзихун (+14,1). Победительница Паралимпиады 2022 года в биатлоне немка Леони Мария Вальтер, изначально занявшая второе место, была дисквалифицирована за переход ее лидера на коньковый стиль.

Багиян принесла сборной России вторую золотую медаль. Накануне горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте. Всего в активе российской команды четыре медали: две золотые и две бронзовые.

Багиян 24 года. Она бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам — 2022. Спортсменка впервые в карьере завоевала медаль Игр.