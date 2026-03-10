https://ria.ru/20260310/bagiyan-2079725450.html
Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026
Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026
Российская лыжница Анастасия Багиян победила в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T15:58:00+03:00
2026-03-10T15:58:00+03:00
2026-03-10T18:58:00+03:00
спорт
лыжные гонки
италия
россия
милан
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079749888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25cfc6eb9e0ba4c7c1bd8fd8942c8824.jpg
https://ria.ru/20260307/paralimpiada-2079262989.html
https://ria.ru/20260309/voronchikhina-2079531681.html
италия
россия
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079749888_245:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_30ef39d2b54a21daef30f59fb9b48b76.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, италия, россия, милан, паралимпийские игры
Спорт, Лыжные гонки, Италия, Россия, Милан, Паралимпийские игры
Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026
Лыжница Багиян завоевала второе золото для России на Паралимпиаде
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар — РИА Новости. Российская лыжница Анастасия Багиян победила в спринтерской гонке классическим стилем на зимних Паралимпийских играх.
Спортсменка выступала в классе NS1. В финальном забеге она преодолела трассу за три минуты 16,1 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин.
Второе место заняла немка Линн Кацмайер (отставание — 9,2 секунды), третьей стала китаянка Цун Цзихун (+14,1). Победительница Паралимпиады 2022 года в биатлоне немка Леони Мария Вальтер, изначально занявшая второе место, была дисквалифицирована за переход ее лидера на коньковый стиль.
Багиян принесла сборной России
вторую золотую медаль. Накануне горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте. Всего в активе российской команды четыре медали: две золотые и две бронзовые.
Багиян 24 года. Она бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам — 2022. Спортсменка впервые в карьере завоевала медаль Игр.
В Паралимпиаде принимают участие шесть россиян. В этом году они выступают с национальной символикой впервые после 12-летнего перерыва. Соревнования проходят в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
с 6 по 15 марта.