Багиян заявила, что ей будет приятно услышать гимн России на награждении - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Лыжные гонки
 
16:27 10.03.2026
Багиян заявила, что ей будет приятно услышать гимн России на награждении
Багиян заявила, что ей будет приятно услышать гимн России на награждении
Завоевавшая золото Паралимпиады в Италии российская лыжница Анастасия Багиян заявила журналистам, что ей будет приятно услышать гимн РФ на церемонии... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
лыжные гонки
спорт
россия
италия
милан
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
Багиян заявила, что ей будет приятно услышать гимн России на награждении

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 10 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Завоевавшая золото Паралимпиады в Италии российская лыжница Анастасия Багиян заявила журналистам, что ей будет приятно услышать гимн РФ на церемонии награждения.
Во вторник Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Для России это второе золото Паралимпиады в Италии. В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте.
Российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года
9 марта, 15:15
"Испытываю радость, конечно. Мне очень приятно, что за столько лет будет звучать наш гимн. Добавлю личную благодарность Сергею за работу со мной. Очень надежный", - заявила Багиян.
Ведущим спортсменом лыжницы был Сергей Синякин.
"Хотим сказать спасибо нашему комитету за то, что у нас появилась возможность участвовать. Осенью не рассчитывали, что будет шанс выступить на Играх. Спасибо за поддержку! Хотелось бы поддержать тех, кто не попал на Игры. Они очень расстроены. Но наша сборная - самая сильная. Конкуренция на чемпионате России будет даже посильнее. Очень важно, что мы будем стоять на пьедестале и слушать гимн страны, которую очень любим. Спуск после подъема очень коварный. На тренировках много падали, надо было выработать тактику. К сожалению, перед Паралимпиадой болели. Две недели не готовились. Что скажем миру? Ждите полного возвращения нашей сборной, чтобы мы показывали результаты, которые можем", - заявил Синякин.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
В 2022-м ее выгнали: кто принес России первое золото Паралимпиады
9 марта, 16:36
 
Лыжные гонкиСпортРоссияИталияМиланПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
