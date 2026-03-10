Багиян заявила, что ей будет приятно услышать гимн России на награждении

"Хотим сказать спасибо нашему комитету за то, что у нас появилась возможность участвовать. Осенью не рассчитывали, что будет шанс выступить на Играх. Спасибо за поддержку! Хотелось бы поддержать тех, кто не попал на Игры. Они очень расстроены. Но наша сборная - самая сильная. Конкуренция на чемпионате России будет даже посильнее. Очень важно, что мы будем стоять на пьедестале и слушать гимн страны, которую очень любим. Спуск после подъема очень коварный. На тренировках много падали, надо было выработать тактику. К сожалению, перед Паралимпиадой болели. Две недели не готовились. Что скажем миру? Ждите полного возвращения нашей сборной, чтобы мы показывали результаты, которые можем", - заявил Синякин.