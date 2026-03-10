Австралия направит в Персидский залив самолет ВВС

Рейтинг@Mail.ru
00:57 10.03.2026
в мире, австралия, персидский залив, иран, энтони альбанезе, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Австралия, Персидский залив, Иран, Энтони Альбанезе, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Австралия разместит в Персидском заливе самолёт дальнего радиолокационного обнаружения своих ВВС E-7A Wedgetail и персонал, необходимый для его поддержки, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
"Самолёт Wedgetail и поддерживающий его персонал Сил обороны Австралии будут развёрнуты (в Персидском заливе - ред.) на первоначальный период в четыре недели... для защиты австралийцев и других гражданских лиц", - заявил Альбанезе, его слова приводит австралийский телеканал ABC.
Министр обороны Австралии Ричард Марлз уточнил, что с самолётом будет развёрнут персонал численностью 85 человек.
"Ожидается, что он прибудет в регион к середине недели и начнёт работу к концу недели", - заявил глава МО, чьи слова приводит телеканал ABC.
Отмечается, что Австралия также поставит ОАЭ ракеты средней дальности класса "воздух-воздух". Кроме того, как сообщает ABC, Альбанезе заявил, что Австралия не будет отправлять свои войска в Иран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
