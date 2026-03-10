Австралия направит в Персидский залив самолет ВВС

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Австралия разместит в Персидском заливе самолёт дальнего радиолокационного обнаружения своих ВВС E-7A Wedgetail и персонал, необходимый для его поддержки, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

"Самолёт Wedgetail и поддерживающий его персонал Сил обороны Австралии будут развёрнуты (в Персидском заливе - ред.) на первоначальный период в четыре недели... для защиты австралийцев и других гражданских лиц", - заявил Альбанезе , его слова приводит австралийский телеканал ABC

Министр обороны Австралии Ричард Марлз уточнил, что с самолётом будет развёрнут персонал численностью 85 человек.

"Ожидается, что он прибудет в регион к середине недели и начнёт работу к концу недели", - заявил глава МО, чьи слова приводит телеканал ABC.

Отмечается, что Австралия также поставит ОАЭ ракеты средней дальности класса "воздух-воздух". Кроме того, как сообщает ABC, Альбанезе заявил, что Австралия не будет отправлять свои войска в Иран